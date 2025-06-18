За даними Мінекономіки України, у 2024 році експорт зріс щонайменше на 13,4%. На показники позитивно вплинуло відновлення та розвиток української переробної промисловості, яка увійшла до лідерів за сплатою податків. За результатами трьох кварталів на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України.

Уряд уже кілька років дотримується стратегії розвитку української економіки зі ставкою на переробну галузь, втім, за словами Юлії Свириденко, її частка у ВВП України становить близько 10%. Це вдвічі менше від бенчмарку Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), де вважають нормальним рівнем цього показника – 20%. Міністерка запевняє, що уряд і надалі приділятиме розвитку цього напрямку посилену увагу.