Рынки входят в 2026 год с ощущением стабильности – в чем риск для инвесторов

В конце 2025 года мировая экономика держится значительно увереннее, чем можно было ожидать еще год назад. Это особенно заметно на фоне политической турбулентности, через которую рынкам пришлось пройти за последние месяцы. Тарифные решения США, резкие изменения ожиданий, всплески волатильности тогда воспринимались как серьезная угроза, но в итоге рынки адаптировались к этим шокам быстрее, чем прогнозировали многие аналитики.

Фондовые индексы восстановились и перешли к росту, аппетит к риску вернулся, а разговоры о неизбежной рецессии постепенно сошли с повестки дня. На первый взгляд, складывается впечатление относительного благополучия, будто мировая экономика вошла в фазу стабильности, которая может задержаться надолго.

Но именно такие периоды часто оказываются наиболее коварными для инвесторов. Стабильность после сильного стресса не означает, что все проблемы исчезли.

