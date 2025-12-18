Ринки входять у 2026 рік із відчуттям стабільності – у чому ризик для інвесторів

Наприкінці 2025 року світова економіка тримається значно впевненіше, ніж можна було очікувати ще рік тому. Це особливо помітно на тлі політичної турбулентності, через яку ринкам довелося пройти за останні місяці. Тарифні рішення США, різкі зміни очікувань, сплески волатильності тоді сприймалися як серйозна загроза, але зрештою ринки адаптувалися до цих шоків швидше, ніж прогнозували багато аналітиків.

Фондові індекси відновилися і перейшли до зростання, апетит до ризику повернувся, а розмови про неминучу рецесію поступово зійшли з порядку денного. На перший погляд, створюється враження відносного добробуту, ніби світова економіка увійшла у фазу стабільності, яка може затягнутися надовго.

Але саме такі періоди часто виявляються найпідступнішими для інвесторів. Стабільність після сильного стресу не означає, що всі проблеми зникли.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net