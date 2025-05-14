Почему стратегия не работает и что с этим делать? Один и тот же вопрос услышала от двух СЕО и одного фаундера, с которыми имела возможность пообщаться в прошлом месяце.

Тщательно продуманный, красиво оформленный документ не дает ожидаемых результатов: команда не верит в стратегические цели или даже открыто их игнорирует. На практике стратегия остается набором абстрактных формулировок — декларацией ради декларации, а не живым инструментом для движения вперед.

В разговорах с коллегами мы вышли на несколько ключевых причин, почему так происходит. Рассмотрим их подробнее.

Причина 1: отсутствие опоры на реальные цифры

Стратегия, например, аутсорсинговой IT-компании должна строиться не на общих амбициях, а на четких показателях бизнеса: маржинальность проектов по направлениям и моделям сотрудничества, конверсия на каждом этапе воронки продаж, средний срок жизни клиента в компании, загрузка и выручка на одного специалиста, затраты на этапе предоплаты.

У каждого бизнеса в зависимости от отрасли есть свои базовые показатели и ориентиры. Но главное, что без учета этих данных стратегия превращается в хорошо звучащий формальный документ, но не имеет ничего общего с реальностью. Планы типа "мы станем миллиардной компанией за десять лет" часто остаются красивыми лозунгами. Современные команды все меньше верят в отвлеченные обещания и все больше ценят конкретику.

Настоящая стратегия – это оцифрованный, реалистичный план, а не мечты.

Причина 2. Путаница понятий

Сотрудники нередко путают стратегию с операционными задачами: объясняют собственные ошибки или провалы тем, что "стратегия непонятна", хотя на самом деле речь идет не о стратегическом уровне, а о конкретных действиях здесь и сейчас. Это создает иллюзию, что любой сбой — это всегда следствие плохо прописанной стратегии.

Причина 3. Разрыв между стратегиями владельца и команды

Иногда у владельца одна стратегия, например, стремление к экспансии и росту, а у команды другая: удержание стабильности. Этот разрыв в надежде порождает внутренние противоречия и ослабляет усилия. Чтобы стратегия работала, важно, чтобы все – и владелец, и команда – смотрели в одном направлении.

Причина 4. Надежда на внешнюю силу