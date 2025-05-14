Чому стратегія не працює і що з цим робити? Одне й те саме питання почула від двох СЕО та одного фаундера, з якими я мала нагоду поспілкуватися минулого місяця.

Ретельно продуманий, красиво оформлений документ не приносить очікуваних результатів: команда не вірить у стратегічні цілі або навіть відкрито їх ігнорує. На практиці стратегія лишається набором абстрактних формулювань — декларацією заради декларації, а не живим інструментом для руху вперед.

У розмовах з колегами ми вийшли на кілька ключових причин, чому так відбувається. Розгляньмо їх докладніше.

Причина 1: Відсутність опори на реальні цифри

Стратегія, до прикладу, аутсорсингової IT-компанії має будуватись не на загальних амбіціях, а на чітких показниках бізнесу: маржинальність проєктів за напрямами і моделями співпраці, конверсія на кожному етапі воронки продажів, середній термін життя клієнта в компанії, завантаження й виручка на одного спеціаліста, собівартість години по регіонах, рівень дисконтування та втрати на етапі передоплати.

У кожного бізнесу, залежно від галузі, є свої базові показники та орієнтири. Але головне, що без урахування цих даних стратегія перетворюється на формальний документ, який гарно звучить, але не має нічого спільного з реальністю. Плани на кшталт "ми станемо мільярдною компанією за десять років" часто залишаються гарними лозунгами. Сучасні команди дедалі менше вірять в абстрактні обіцянки й дедалі більше цінують конкретику.

Справжня стратегія — це оцифрований, реалістичний план, а не мрії.

Причина 2. Плутанина понять

Співробітники нерідко плутають стратегію з операційними завданнями: пояснюють власні помилки або провали тим, що "стратегія незрозуміла", хоча насправді йдеться не про стратегічний рівень, а про конкретні дії тут і зараз. Це створює ілюзію, ніби будь-який збій — це завжди наслідок погано прописаної стратегії.

Причина 3. Розрив між стратегією власника та команди

Іноді у власника одна стратегія, наприклад, прагнення до експансії та зростання, а у команди — інша: утримання стабільності. Цей розрив у сподіваннях породжує внутрішні суперечності й послаблює зусилля. Щоб стратегія працювала, важливо, аби всі — і власник, і команда — дивилися в одному напрямку.

Причина 4. Надія на зовнішню силу