В ночь на 23 декабря 2025 года нефтехимический гигант "Ставролен" (Лукойл) в Буденновске стал объектом масштабной атаки БпЛА, что привело к серии из более чем 10 взрывов и мощному пожару.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров был вынужден признать инцидент: "Есть возгорания на территории промзоны. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены".

Это уже второй успешный удар по предприятию за последние полтора месяца (предыдущий состоялся 12 ноября), что свидетельствует о системном выводе из строя критической инфраструктуры.

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net