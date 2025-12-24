Мнение
Стратегия выжженной нефти: декапитализация Лукойла под ударами Украины и санкциями США
Андрей Закревский
заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
В ночь на 23 декабря 2025 года нефтехимический гигант "Ставролен" (Лукойл) в Буденновске стал объектом масштабной атаки БпЛА, что привело к серии из более чем 10 взрывов и мощному пожару.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров был вынужден признать инцидент: "Есть возгорания на территории промзоны. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены".
Это уже второй успешный удар по предприятию за последние полтора месяца (предыдущий состоялся 12 ноября), что свидетельствует о системном выводе из строя критической инфраструктуры.
