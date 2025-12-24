Атаки на нафтохімічні гіганти Росії є ключовим фактором завершення війни

У ніч проти 23 грудня 2025 року нафтохімічний гігант "Ставролен" (Лукойл) у Будьонновську став об'єктом масштабної атаки БпЛА, що призвела до серії з понад 10 вибухів та потужної пожежі.

Губернатор Ставропілля Володимир Володимиров був змушений визнати інцидент: "Є загоряння на території промзони. За оперативними даними, постраждалих немає, житлові будинки та інфраструктура життєзабезпечення міста не пошкоджені".

Це вже другий успішний удар по підприємству за останні півтора місяця (попередній відбувся 12 листопада), що свідчить про системне виведення з ладу критичної інфраструктури.

Для військово-промислового комплексу РФ "Ставролен" є незамінним: він виробляє компоненти для дронів, композитні матеріали, спеціальні ущільнювачі та ізоляцію. Зупинка цього виробництва безпосередньо б'є по здатності агресора відновлювати техніку та виробляти нове високотехнологічне озброєння.

Фізичне руйнування активів Лукойлу всередині РФ синхронізоване з жорстким фінансовим тиском Заходу. Після введення нових санкцій США з 21 листопада 2025 року капіталізація компанії на Московській біржі обвалилася до 4900 рублів ($60) за акцію, що є мінімумом за останні роки. Як зазначало видання Meduza: "Вашингтон заявив, що цей захід був ухвалений у відповідь на відсутність у Росії "серйозних зобов'язань" зупинити війну проти України".

Це створює умови для примусового знецінення активів компанії у всьому світі.

Зокрема, під загрозою опинився масштабний інвестиційний проєкт Лукойлу на "Ставролені" вартістю 160 млрд рублів (виробництво аміаку та карбаміду), реалізація якого тепер стає неможливою. Виникає ефект "ідеального шторму": компанія втрачає виробничу базу вдома і змушена продавати закордонні активи за безцінь.

Глобальна деградація Лукойлу вже набула конкретних обрисів у кількох регіонах.

У Болгарії НПЗ Neftohim Burgas передано під зовнішнє управління, що веде до його націоналізації або продажу зі знижкою понад 50%.

В Іраку на родовищі West Qurna 2 оголошено Force Majeure, що блокує доступ компанії до готівкової валюти.

Румунський НПЗ Petrotel перебуває під загрозою повної конфіскації, а мережа АЗС у Фінляндії та на Балканах потерпає від дефіциту палива та втрати ринку.

Аналітики Euromaidan Press у листопаді 2025-го влучно підкреслили: "Структурний зсув є перманентним. Цінові коливання аналізу не підлягають".

США фактично допомагають знижувати ціни на активи Лукойлу, блокуючи угоди з лояльними до Кремля покупцями та змушуючи компанію виходити з ринків на умовах покупця (Chevron, Carlyle тощо).

Така синергія фізичних ударів та економічного задушення є ключовим фактором завершення війни.

По-перше, РФ позбавляється валютного виторгу, оскільки Лукойл разом із Роснєфтью забезпечують половину нафтового експорту.

По-друге, втрата власних НПЗ у Європі змушує агресора продавати сиру нафту через тіньовий флот із величезними дисконтами, що вимиває ресурси з військового бюджету.

По-третє, технологічний колапс на таких об'єктах, як "Ставролен", унеможливлює імпортозаміщення у ВПК.

Перетворення стратегічних активів Лукойлу на токсичні пасиви змушує російське керівництво витрачати залишки резервів на порятунок енергетичного сектору замість фінансування бойових дій, що прямо наближає фінансовий та технічний колапс військової машини РФ.

