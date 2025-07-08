Доля мобильного трафика растет, сегодня она уже уверенно превышает 60% во всех нишах: смартфонов – больше, интернет – доступнее. Людям удобнее и быстрее искать информацию и делать покупки через мобильные устройства. Ввиду этого, eCommerce активно вкладывается в собственные брендовые приложения. В который раз вспомним Temu: они делают все, чтобы пользователь зашел в App Store или Google Play и загрузил их приложение и уже в нем продолжал взаимодействие с платформой.

В Украине до недавнего времени в этом сегменте держал первенство Fintech – трудно представить передовой банк без классного приложения. Теперь такие есть почти во всех нишах.

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