Частка мобільного трафіку зростає, сьогодні вона вже впевнено перевищує 60% у всіх нішах: смартфонів – більшає, інтернет – доступний. Людям зручніше і швидше шукати інформацію та робити покупки через мобільні пристрої. Зважаючи на це, eCommerce активно вкладається у власні брендові застосунки. Вкотре згадаємо Temu: вони роблять все, аби користувач зайшов в App Store чи Google Play та завантажив їхній застосунок і вже в ньому продовжував взаємодію з платформою.

В Україні донедавна у цьому сегменті тримав першість Fintech – важко уявити передовий банк без класного застосунку. Тепер такі є майже в усіх нішах.