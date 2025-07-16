Пока Трамп атакует промышленность США в стиле Культурной революции, правительство Китая делает все, чтобы укрепить позиции как технологического лидера

НЬЮ-ХЕЙВЕН – После ограничений эпохи пандемии и правительственных репрессий против технологического сектора, китайские компании ИИ провели большую часть 2023 года в состоянии застоя. В то время как американские фирмы вырвались вперед со все более мощными моделями и приложениями, китайские регуляторы, похоже, намеревались ограничивать внутренние инновации с помощью строгих и часто неоднозначных правил. Но китайским компаниям ИИ удалось выйти из этой рутины, приняв новые стратегии и изменив институциональные отношения между властями и частными разработчиками с целью оптимизации внутреннего регулирования.

С тех пор ландшафт резко изменился: американская индустрия ИИ теперь борется с хаотичной регуляторной средой при администрации президента Дональда Трампа, тогда как подход Китая к регулированию ИИ стал более гибким и благоприятным для инноваций.

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