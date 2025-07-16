Трамп допомагає Китаю виграти перегони систем штучного інтелекту
НЬЮ-ГЕЙВЕН – Після обмежень епохи пандемії та урядових репресій проти технологічного сектору, китайські компанії ШІ провели більшу частину 2023 року в стані застою. Тоді як американські фірми вирвалися вперед із дедалі потужнішими моделями та застосунками, китайські регулятори, схоже, мали намір обмежувати внутрішні інновації за допомогою суворих і часто неоднозначних правил. Але китайським компаніям ШІ вдалося вийти з цієї рутини, прийнявши нові стратегії та змінивши інституційні відносини між владою та приватними розробниками з метою оптимізації внутрішнього регулювання.
Відтоді ландшафт різко змінився: американська індустрія ШІ тепер бореться з хаотичним регуляторним середовищем за адміністрації президента Дональда Трампа, тоді як підхід Китаю до управління ШІ став більш гнучким та сприятливим для інновацій.
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