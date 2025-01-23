Мы не только должны требовать от партнеров, но и сами должны подрывать российскую экономику войны

Очень просто и доступно об экономике войны РФ:

1. Военные расходы из бюджета РФ в 2024 году — $109 млрд (30% бюджета).

2. Нефтегазовые доходы бюджета РФ — $108 млрд.

3. 83% доходов дает экспорт нефти, 17% — экспорт газа.

Поэтому очевидно, почему необходимы санкции против российских энергоносителей, ведь нефтегазовые доходы Кремля фактически полностью финансируют войну против Украины.

Почему было важно прекратить транзит газа через Украину?

Ежегодно экспорт 15 млрд м³ газа приносил россиянам 6,5 млрд дол. Учитывая налоговую нагрузку на отрасль 75%, в бюджет РФ могло поступить 4,88 млрд дол.

Это означает, что 4,5% от общих нефтегазовых доходов поступило от экспорта газа через Украину. То есть каждый 22-й патрон был профинансирован доходами от этого транзита газа. Но больше этого не будет, так как транзит газа наконец остановлен.

Почему теперь важно остановить транзит нефти?

В прошлом году РФ могла получить $6 млрд от продажи нефти в Европу транзитом через Украину, из которых $4,5 млрд поступило в бюджет РФ. Это дополнительные 4,2% от общего бюджета нефтегазовых доходов РФ или военных расходов РФ.

Если очень грубо, то в 2024 году экспорт нефти и газа транзитом через Украину мог бы принести 8,5% в бюджет РФ и профинансировать 8,5% всех военных расходов РФ. Каждый 12-й патрон РФ.

Именно поэтому Украина должна срочно прекратить транзит российской нефти, чтобы лишить РФ $6 млрд или уменьшить поступления в бюджет РФ от экспорта нефти и газа еще на 4%.

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Мы не просто должны требовать санкций от наших партнеров, мы и сами должны что-то делать для уменьшения доходов РФ.

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