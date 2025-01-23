Маємо не лише вимагати від партнерів, але й самі підривати російську економіку війни

Дуже просто та доступно про економіку війни РФ:

1. Військові видатки з бюджету РФ у 2024 році — $109 млрд (30% бюджету).

2. Нафтогазові доходи бюджету РФ — $108 млрд.

3. 83% доходів дає експорт нафти, 17% — експорт газу.

Тому очевидно, чому потрібні санкції проти російських енергоносіїв, бо нафтогазові доходи Кремля фактично повністю фінансують війну проти України.

Чому було важливо припинити транзит газу через Україну?

Щорічно експорт 15 млрд м³ газу приносив росіянам $6,5 млрд. Враховуючи податкове навантаження на галузь (75%), в бюджет РФ могло потрапити $4,88 млрд.

Це означає, що 4,5% від загальних нафтогазових доходів надійшло від експорту газу через Україну. Тобто кожен 22-й набій був профінансований доходами від цього транзиту газу. Але більше цього не буде, бо транзит газу нарешті зупинений.

Чому тепер важливо зупинити транзит нафти?

Минулого року РФ могла отримати $6 млрд від продажу нафти до Європи транзитом через Україну, з них $4,5 млрд потрапило до бюджету РФ. Це додаткові 4,2% від загального бюджету нафтогазових доходів РФ або військових видатків РФ.

Якщо дуже грубо, то в 2024 році експорт нафти та газу транзитом через Україну міг принести 8,5% до бюджету РФ та профінансувати 8,5% усіх військових видатків РФ. Кожен 12-й набій РФ.

Саме тому Україна має терміново припинити транзит російської нафти, щоб позбавити РФ $6 млрд або зменшити надходження до бюджету РФ від експорту нафти та газу ще на 4%.

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Ми маємо не просто вимагати санкцій від наших партнерів, ми й самі маємо щось робити для зменшення доходів РФ.

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