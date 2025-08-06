Мнение
Три сценария окончания лета: выдержит ли энергосистема Украины очередной удар
Евгений Корф
директор ООО НПП «Энерго-Плюс»
Четвертое военное лето – очередное серьезное испытание для украинской энергосистемы. После массированных весенних обстрелов отрасль работает в условиях ограниченных резервов и дефицита гибкой генерации.
В то же время активно выстраиваются новые механизмы устойчивости. Среди них – развертывание Smart Grid, внедрение систем накопления энергии, развитие распределенной генерации и растущая интеграция с европейским рынком.
Как Украина готовится к пиковым летним нагрузкам и почему ее подход уже выглядит более гибким, чем в некоторых странах ЕС?
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