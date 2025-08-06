Думка
Три сценарії закінчення літа: чи витримає енергосистема України черговий удар
Євген Корф
директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс"
Четверте воєнне літо – чергове серйозне випробування для української енергосистеми. Після масованих весняних обстрілів галузь працює в умовах обмежених резервів і дефіциту гнучкої генерації.
Водночас активно вибудовуються нові механізми стійкості. Серед них – розгортання Smart Grid, впровадження систем накопичення енергії, розвиток розподіленої генерації та все більша інтеграція з європейським ринком.
Як Україна готується до пікових літніх навантажень і чому її підхід уже виглядає більш гнучким, ніж у деяких країнах ЄС?
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