Ценовые парадоксы: почему инфляция не укладывается в правила
В июне темпы прироста инфляции несколько замедлились. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция выросла на 0,8%, а в годовом выражении составила 14,3% (против 1,3% и 15,9% соответственно в мае).
Среднемесячные темпы инфляции у нас уже год держатся на уровне +1%. Июньское снижение темпов прироста инфляции оказалось недостаточным, чтобы выйти на прогнозные показатели НБУ на первое полугодие 2025 года. Апрельский прогноз Нацбанка предусматривал инфляцию 13,8%, а годичной давности – 9,8%. Таким образом ошибка инфляционных прогнозов НБУ на горизонте двух месяцев составляет 4%, а на годовом горизонте – 32%.
Структура инфляции. Вариация прироста цен в разрезе отдельных товаров и услуг превышает 30 процентных пунктов, что свидетельствует о доминировании немонетарных (ситуативных) факторов в динамике инфляции.
Уже год цены на коммунальные услуги (электроэнергию, газ, отопление, воду) остаются фиксированными. Значительно ослаблено влияние девальвационно-инфляционной спирали на инфляцию (годовая девальвация гривни к доллару США составила лишь +3%).
Однако инфляционную эстафету перехватили продовольственные товары: рост цен свыше 20% зафиксирован на яйца (+59%), хлеб (+22%), овощи (+24%), фрукты (+52%), сливочное масло (+28%), подсолнечное масло (+34%), молоко (+21%), мясо (+23%).
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