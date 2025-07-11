В июне темпы прироста инфляции несколько замедлились. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция выросла на 0,8%, а в годовом выражении составила 14,3% (против 1,3% и 15,9% соответственно в мае).

Среднемесячные темпы инфляции у нас уже год держатся на уровне +1%. Июньское снижение темпов прироста инфляции оказалось недостаточным, чтобы выйти на прогнозные показатели НБУ на первое полугодие 2025 года. Апрельский прогноз Нацбанка предусматривал инфляцию 13,8%, а годичной давности – 9,8%. Таким образом ошибка инфляционных прогнозов НБУ на горизонте двух месяцев составляет 4%, а на годовом горизонте – 32%.

Структура инфляции. Вариация прироста цен в разрезе отдельных товаров и услуг превышает 30 процентных пунктов, что свидетельствует о доминировании немонетарных (ситуативных) факторов в динамике инфляции.

Уже год цены на коммунальные услуги (электроэнергию, газ, отопление, воду) остаются фиксированными. Значительно ослаблено влияние девальвационно-инфляционной спирали на инфляцию (годовая девальвация гривни к доллару США составила лишь +3%).

Однако инфляционную эстафету перехватили продовольственные товары: рост цен свыше 20% зафиксирован на яйца (+59%), хлеб (+22%), овощи (+24%), фрукты (+52%), сливочное масло (+28%), подсолнечное масло (+34%), молоко (+21%), мясо (+23%).