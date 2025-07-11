У червні темпи приросту інфляції дещо знизилися. До попереднього місяця інфляція зросла на 0,8%, а в річному вимірі склала 14,3% (проти 1,3% та 15,9% відповідно у травні).

Середньомісячні темпи інфляції у нас уже рік тримаються на рівні +1%. Червневе зниження темпів приросту інфляції було недостатнім, щоб вийти на прогнозні показники НБУ для першого півріччя 2025 року. Квітневий прогноз Нацбанку передбачав інфляцію 13,8%, а прогноз річної давнини – 9,8%. Таким чином похибка інфляційних прогнозів НБУ на 2-місячному горизонті складає 4%, а на річному горизонті – 32%.

Структура інфляції. Варіація приростів цін в розрізі окремих товарів та послуг становить понад 30 відсоткових пунктів, що свідчить про домінування немонетарних (ситуативних) факторів інфляції в її динаміці.

Вже рік ціни на комунальні послуги (електроенергію, газ, опалення, воду) залишаються фіксованими. Значною мірю було знижено вплив девальваційно-інфляційної спіралі на інфляцію (річна девальвація гривні до долара США склала лише +3%).

Однак інфляційну естафету перехопили продовольчі товари: зростання цін понад 20% зафіксовано на яйця (+59%), хліб (+22%), овочі (+24%), фрукти (+52%), вершкове масло (+28%), олію соняшникову (+34%), молоко (+21%), м'ясо (+23%).