Концентрация денег и контроля над экономикой в руках государства сегодня намного выше, чем была до войны.

Да, война подталкивает к этому, и это естественная человеческая черта – пытаться все контролировать. Но это уже вредит Украине.

По состоянию на сегодняшний день государство владеет более 80% активов в энергетике, 90% в железнодорожном транспорте, 80% в финансово-банковском секторе. Все – в руках государства.