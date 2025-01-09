Украина возвращается к модели государственного капитализма. Почему это опасно
Лана Зеркаль
дипломат, чрезвычайный и полномочный посол
Концентрация денег и контроля над экономикой в руках государства сегодня намного выше, чем была до войны.
Да, война подталкивает к этому, и это естественная человеческая черта – пытаться все контролировать. Но это уже вредит Украине.
По состоянию на сегодняшний день государство владеет более 80% активов в энергетике, 90% в железнодорожном транспорте, 80% в финансово-банковском секторе. Все – в руках государства.
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