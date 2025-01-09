Концентрація грошей і контролю над економікою в руках держави сьогодні є набагато вищою, ніж була до війни.

Так, війна підштовхує до цього, і це природна людська риса – намагатися все контролювати. Але таке становище вже шкодить Україні.

Станом на зараз держава володіє більше ніж 80% активів в енергетиці, 90% в залізничному транспорті, 80% у фінансово-банківському секторі. Все – в руках держави.