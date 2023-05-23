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Украине нужно срочно "вынуть лягушку из горшка"

Цей матеріал також доступний українською
Украине нужно срочно "вынуть лягушку из горшка"

генеральный директор Impel Ukraine TOO
23.05.2023, 19:25

Инвесторы теряют интерес к Украине. Первые три шага, которые могут остановить этот процесс

Я регулярно участвую в международных конференциях, посвященных восстановлению Украины. Они имеют разные форматы и касаются разных аспектов, но вопросы общие: когда и как начать готовиться к инвестициям, какие отрасли будут наиболее привлекательны, какие перспективы, но и риски инвестиций в Украине, как обезопасить себя. Но на фоне этих вопросов все чаще возникает одно важное наблюдение: инвесторы устали ждать завершения войны.

Большинство из нас считали, что такая война в Европе, прямо у границы с Польшей, с Евросоюзом, с НАТО, не может длиться долго, что произошло что-то вроде "черного лебедя". Но в последнее время все больше ощущаются изменения настроений по поводу продолжительности войны. Это означает, что это "чрезвычайное положение" начинает превращаться в новую реальность.

Человеческая природа заключается в том, что мы быстро привыкаем к хорошему, но, к сожалению, к плохим вещам тоже адаптируемся. Просто немного медленнее. Можно привести известный пример с варкой лягушки. Лягушка, брошенная в кипящую воду, выпрыгивает из горшка немедленно, но лягушка, помещенная в горшок с холодной водой, которую постепенно доводят до кипения, остается там до конца.

Говоря с инвесторами из Польши, Германии, США, а также наблюдая геополитические тенденции, я начинаю замечать риск, который раньше не принимали во внимание, – потеря интереса к Украине.

Следовательно, стране нужно срочно начинать работу над привлечением средств. И здесь есть несколько ключевых стратегий.

Во-первых, создание стабильных правовых рамок и благоприятной инвестиционной среды. Прежде всего, это означает введение налоговых и инвестиционных льгот. А также упрощение процедур регистрации и ограничение бюрократии.

Во-вторых, преодоление коррупции. Власть здесь должна действовать максимально активно и публично. Но в то же время необходимо создать единую систему государственного управления и максимально цифровизировать эти услуги. Это значительно уменьшает коррупцию, исключая личный контакт чиновника с клиентом. Отмечу, что коррупция в Украине является одним из наиболее часто обсуждаемых рисков среди потенциальных инвесторов.

В-третьих, требуются постоянные инвестиции в образование. Инвесторы обычно ищут высококвалифицированный персонал, позволяющий расширить успех на рынке.

И, наконец, чрезвычайно важно продолжать мероприятия по продвижению Украины и идеи инвестиций в ее восстановление на международной арене. Они достаточно успешно реализуются на многих уровнях правительством Украины и специализированными организациями, такими как UkraineInvest.

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инвестиции в Украину
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