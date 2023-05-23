Україні потрібно терміново "вийняти жабу з горщика"

Я регулярно беру участь у міжнародних конференціях, присвячених відновленню України. Вони мають різні формати і стосуються різних аспектів, але запитання спільні: коли і як почати готуватися до інвестицій, які галузі будуть найбільш привабливі, які перспективи, але й ризики інвестицій в Україні, як убезпечити себе. Однак на тлі цих запитань усе частіше з'являється одне важливе спостереження: інвестори втомлюються чекати завершення війни.

Більшість з нас вважала, що така війна в Європі, просто біля кордону з Польщею, з Євросоюзом, з НАТО, не може тривати довго, що сталося щось на кшталт "чорного лебедя". Але останнім часом дедалі більше відчуваються зміни настроїв щодо тривалості війни. Це означає, що цей "надзвичайний стан" починає перетворюватися на нову реальність.

Людська природа полягає в тому, що ми швидко звикаємо до доброго, але, на жаль, до поганих речей також адаптуємося. Просто трохи повільніше. Можна навести відомий приклад з варінням жаби. Жаба, кинута у киплячу воду, вистрибує з горщика негайно, але жаба, покладена у горщик з холодною водою, яку поступово доводять до кипіння, залишається у горщику до кінця.

Відтак країні потрібно терміново починати роботу над залученням коштів. І тут є кілька ключових стратегій.

По-перше, створення стабільних правових рамок та сприятливого інвестиційного середовища. Передусім це означає введення податкових та інвестиційних пільг. А також спрощення процедур реєстрації та обмеження бюрократії.

По-друге, подолання корупції. Влада тут має діяти максимально активно і публічно. Але водночас потрібно створити єдину систему державного управління та максимально цифровізувати ці послуги. Це значно зменшує корупцію, виключаючи особистий контакт посадовця з клієнтом. Відзначу, що корупція в Україні є одним із найчастіше обговорюваних ризиків серед потенційних інвесторів.

По-третє, потрібні постійні інвестиції в освіту. Інвестори зазвичай шукають висококваліфікований персонал, який дозволяє розширити успіх на ринку.