Запасы кукурузы в Украине стремительно сокращаются — на начало мая осталось около 5,4 млн тонн, вдвое меньше, чем в прошлом году. Это означает, что уже с июня объем украинского предложения на мировом рынке существенно сократится.

Такой дефицит — редкий фактор поддержки цены именно в межсезонье. И именно он может изменить типичную сезонную модель, которая обычно предполагает стабильность или снижение.

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На этом фоне все более критичной выглядит ситуация в Бразилии. Из-за дефицита влаги в южных штатах страны всхожесть на части площадей не превышает 30–40%. Ожидается пересмотр прогнозов производства уже в ближайшие недели — потенциально минус 1–2 млн тонн.

Если темпы снижения оценок сохранятся, в июне–июле Бразилия выйдет на рынок с меньшим предложением — а это период, когда на рынке уже не будет ни украинской, ни американской кукурузы в достаточных объемах.

Экспорт из Украины продолжается, но с отставанием по темпам. Торговля осложнена праздничным периодом, однако спрос со стороны отдельных рынков, в частности Турции, Египта и Ирана, сохраняется.

Иран, несмотря на санкции, продолжает закупки через непрямые каналы — с премией $25–30/т к базовому уровню. Например, при цене в Азии $260–265/т иранские контракты проходят по $290/т. Такой уровень прибыльности компенсирует логистические риски и стимулирует трейдеров искать схемы поставок.

Цены на украинскую кукурузу уже выросли до $237–238/т. Уровень $240/т выглядит как вопрос ближайших дней. Далее — вероятный выход к $250/т, если глобальный рынок получит новые подтверждения сокращения бразильского урожая. В этом случае дефицитное предложение кукурузы из Украины лишь усилит эффект.

На внутреннем рынке сохраняется высокая конкуренция за свободные объемы. Многие трейдеры реализовали значительную часть запасов, не учитывая темпы их сокращения. Это создает предпосылки для дальнейшего роста закупочных цен — особенно во второй половине мая.

Текущая ситуация выглядит как короткий период стабильности перед возможной ценовой волной. Если Бразилия не получит необходимых осадков, а мировой спрос не снизится — рынок будет иметь основания для движения вверх.

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