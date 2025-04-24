Запаси кукурудзи в Україні стрімко зменшуються — на початок травня залишилось близько 5,4 млн тонн, удвічі менше, ніж торік. Це означає, що вже з червня обсяг української пропозиції на світовому ринку суттєво скоротиться.

Такий дефіцит — рідкісний фактор підтримки ціни саме в міжсезоння. І саме він може змінити типову сезонну модель, яка зазвичай передбачає стабільність або зниження.

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На цьому фоні все більш критично виглядає ситуація в Бразилії. Через дефіцит вологи у південних штатах країни схожість на частині площ не перевищує 30–40%. Очікується перегляд прогнозів виробництва вже найближчими тижнями — потенційно мінус 1–2 млн тонн.