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17.04.2020, 19:04

Украинский парадокс: народ хочет стабильности, а политики предлагают хаос

Украинский парадокс: народ хочет стабильности, а политики предлагают хаос
экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины

Большинству, кто системно влияет на политический процесс в Украине, выгоден хаос. Также он выгоден Коломойскому, России и оппозиции в целом (укр.)

Партія хаосу проти партії розвитку. Парадокс. Українське суспільство хоче стабільності, розвитку та успіху. А політики можуть запропонувати тільки сварки, істерію та, в найкращому випадку, хайп.

Чому так?

Тому що більшості, хто системно впливає на політичний процес, вигідний хаос. Хаос вигідний Ігорю Коломойському та Росії, а також Оппоблоку і в цілому опозиції.

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У Коломойського чітка мета – не сісти в тюрму і не втратити активи через судові та кримінальні справи в Україні, США та Великобританії. І чим слабша українська держава, тим легше йому цього досягти.

Сильні і незалежні інституції, ідейні чиновники, якісні юристи та чесні судді – це все представляє загрозу для Коломойського.

Звідси атаки на незалежність Національного банку України, тиск на зменшення зарплат наглядових рад державних банків та підприємств (тут ціль витиснути сильних людей з рад та правління ПриватБанку), треш навколо Центренерго, дискредитація антикорупційних реформ та інституцій в Україні, розбалансування Верховної Ради, створення внутрішніх конфліктів у партії Слуга Народу, тощо.

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Мета Росії також зрозуміла – в Україні мають бути постійні проблеми. У певному сенсі для російської влади успіх Володимира Зеленського більш небезпечний, ніж був би успіх Петра Порошенка. Зеленський – це людина, яка прийшла з поза системи. Якщо у Зеленського"вийде", то це означає, що може "вийти" і в Росії.

Нарешті, всій українській політиці теж вигідні проблеми в державі.

Чим гірше ситуація, тим нижчий рейтинг у влади і, відповідно, більше шансів у опозиції.

Тому опозиційні партії будуть продовжувати системно працювати над створенням політичної кризи. Це можна побачити по тому, як швидко турборежим Верховної Ради перетворився на режим з десятками тисяч правок.

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Теги: МВФ, игорь коломойский, экономический кризис, карантин, антиколомойский закон, коронавирус
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