ЕС не сможет использовать свою дипломатическую и регуляторную мощь, если не будет иметь собственных технологических чемпионов

ПАРИЖ – За последние десятилетия Европейский Союз превратился из глобального технологического игрока в пассивного потребителя технологий, разработанных за его пределами. Сегодня 80% технологий и услуг, необходимых для цифровой трансформации Европы, проектируются и производятся за рубежом – преимущественно в США и Китае.

Этот потребительский образ мышления настолько глубоко укоренился, что даже сформировал философию нашего законодательства: целью новых технологических регламентов, таких как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифровых рынках (DMA), стало защитить европейцев как потребителей – обеспечить их безопасность онлайн и справедливую конкуренцию.

Эти законы, безусловно, обеспечивают мощную защиту граждан ЕС и даже стали образцом конкурентного законодательства и правил онлайн-безопасности во всем мире. Регуляторное совершенство стало визитной карточкой Европы.

Но без синхронной инновационной политики и оценки того, способствуют ли наши действующие правила развитию инноваций или наоборот – сдерживают их, мы рискуем остаться только сторонними наблюдателями в глобальной технологической гонке, особенно в сфере искусственного интеллекта.





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Несмотря на ряд договоренностей, объявленных во время Парижского саммита по вопросам ИИ в начале этого года, общий объем прямых иностранных инвестиций в Европу в 2024 году упал до самого низкого уровня за последние девять лет – в частности, во Франции и Германии зафиксировано двузначное падение. И это лишь одна из тревожных цифр: доля ЕС в мировом рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сократилась с 21,8% в 2013 году до 11,3% в 2022 году.

Слишком долго европейцы пассивно пользовались плодами рисковых инвестиций Кремниевой долины и производственных возможностей Шэньчжэня.

Но это не было бесплатным обедом. Как отметил бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, автор ключевого отчета о конкурентоспособности Европы (2024), европейцы сделали "все возможное, чтобы сдержать инновации на низком уровне".

Европа должна делать гораздо больше, чем просто догонять Америку и Китай. Чтобы вернуться в мировую технологическую элиту, ей нужно срочно пересмотреть свой подход к автономии, альянсам, регулированию и лидерству.

Для этого нужна четко продуманная стратегия. Целью должно быть обеспечение нашей безопасности путем создания собственных ключевых технологических возможностей – а не достижения изолированной техноавтаркии. Нет смысла вкладывать большие ресурсы в разработку технологий, которые трудно масштабировать или экспортировать.

Недавние усилия по созданию европейских облачных сервисов и альтернатив Google Search преследовали цель достижения технологической независимости, но несмотря на политическую поддержку, потерпели неудачу. В дальнейшем коммерческая жизнеспособность таких проектов должна быть проверена еще до того, как на них будет потрачено слишком много времени или ресурсов.

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Отдельно следует выделить вопросы стратегической взаимозависимости, особенно когда речь идет о критической физической и цифровой инфраструктуре. На сегодняшний день ни одна страна не способна выдержать внезапное прекращение работы, например, цифровых платежей. Именно поэтому платежная отрасль давно использует систему co-badging – когда один платежный инструмент поддерживает несколько платежных брендов. Схожие модели совместной ответственности есть в сфере подводных кабелей, спутников низкой орбиты, полупроводников, энергетики и ядерного синтеза.

Однако для расширения таких партнерств требуются равные условия игры, чтобы все участники могли пользоваться имеющимися технологическими модулями. Например, специализирующийся на дронах немецкий стартап Helsing использует открытые крупные языковые модели, разработанные французским лидером в области ИИ – компанией Mistral. Благодаря этой синергии Helsing недавно запустила завод, способный выпускать более 1000 дронов с ИИ в месяц.





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Мы, европейцы, также должны признать свои просчеты. И Драги, и бывший премьер-министр Италии Энрико Летта – автор масштабного отчета об укреплении единого рынка ЕС – предупреждают, что нынешний подход к внедрению цифрового законодательства ЕС чрезмерно нагружает малых инноваторов.

Больше ясности, простоты и предсказуемости в правовом поле будет способствовать укреплению единого рынка и возвращению талантов и инвестиций в Европу.

Речь идет не об ослаблении законов о конфиденциальности или авторском праве, а о создании регуляторной среды, которая и защищает, и вдохновляет участников рынка.

В то же время защита людей в цифровом пространстве еще далека до завершения – учитывая, что дети по всему миру до сих пор не имеют надлежащей онлайн-защиты. Гармонизация инновационной политики ЕС с защитой основных прав будет оставаться приоритетом.

Но Европа не сможет использовать свою дипломатическую и регуляторную мощь, если не будет иметь собственных технологических чемпионов, способных формировать продукты, сервисы и рынки на глобальном уровне.

В этом контексте коалиция компаний-единомышленников со всего ЕС и других стран, разделяющих его ценности, могла бы играть важную адвокационную роль. Мы должны показать, что генеративный ИИ может стать огромной возможностью – но только при условии, что он внедряется с уважением к правам человека и работникам. И мы должны создать технологические и юридические рамки, поддерживающие равенство и плюрализм на всех языках нашего континента.

Именно эти вызовы и открывают нам новые возможности. Чтобы воспользоваться ими, лидерам индустрии и политикам следует тесно сотрудничать с гражданским обществом, университетами и профсоюзами.

Еще не поздно восстановить статус Европы как мирового лидера в области технологий и инноваций – и мы знаем, как это сделать. Важнейший шаг – это изменение мышления.

Колонка Restoring European Tech Leadership предоставлена проектом Project Syndicate для публикации в рамках партнерского соглашения с LIGA.net

Copyright: Project Syndicate, 2025







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