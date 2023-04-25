Власти снова тормозят реформу оборонки

Один из ключевых этапов реформы – превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", которое лично анонсировал премьер 21 марта этого года – до сих пор не начался из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.

Нынешняя структура не соответствует международным стандартам корпоративного управления, является негибкой и неэффективной, усложняет привлечение инвестиций, создает условия для злоупотреблений и других коррупционных практик. В то же время проведение реформы корпоративного управления (в том числе и в ОПК) – часть международных обязательств Украины и объект пристального внимания международных партнеров.

Все три стратегических направления евроинтеграционного движения – вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членство в Европейском Союзе, программа сотрудничества с МВФ – в оценке прогресса Украины опираются, в том числе, на Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на госпредприятиях.

Для оборонки это предполагает, в частности, функционирование хозяйственных обществ, наличие высокого уровня стандартов прозрачности и подотчетности перед собственником (государством) и обществом, соблюдение гарантий независимости наблюдательных советов государственных предприятий, введение антикоррупционных систем для предотвращения конфликта интересов и других нарушений.

Реформа корпоративного управления является одной из самых длинных в истории государства. Первые обязательства по превращению государственных предприятий в открытые акционерные общества были сделаны в 1993 году. Однако создание в конце 2010 года государственного концерна "Укроборонпром" фактически остановило корпоратизацию в государственном секторе ОПК.

Такая структура не отвечает международным стандартам корпоративного управления, является негибкой и неэффективной, усложняет привлечение инвестиций, создает условия для злоупотреблений и других коррупционных практик (НАКО подробно анализировала проблемы и вызовы корпоратизации УОП в исследовании 2021 года).

Подготовка и продвижение нового этапа реформы заняла еще 10 лет – в 2021-м вступил в силу закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Он установил общие правила преобразований концерна, казенных и государственных предприятий в хозяйственные общества, внедрение на них мировых стандартов корпоративного управления, аудит и оптимизацию ресурсов для развития конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной отрасли.

Полномасштабное вторжение прибавило вызовов и затормозило процессы, но не остановило продвижение. По информации концерна, 27 предприятий-участников Укроборонпрома уже превращены из государственных и/или казенных в хозяйственные общества, еще 29 – в процессе преобразования.

Однако тридцатилетняя задержка с реформой не только ограничивает возможности прогресса, но и создает уязвимости, которыми стремится воспользоваться враг. Неэффективное управление, ограничение в привлечении инвестиций и международном сотрудничестве, обремененность непрофильными активами – эти проблемы нужно решать как можно быстрее, чтобы государственный сектор ОПК получил необходимую устойчивость и умножил вклад в победу.

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