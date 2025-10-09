Война с ветрогенераторами: кто и почему атакует ветровую энергетику
МИЛАН – Декарбонизация энергетических систем в значительной степени зависит от использования ветровой и солнечной энергии. К счастью, стоимость солнечной энергии быстро падает, и в сочетании с недорогими батареями, которые сейчас доступны, солнечная энергия стала конкурентоспособным и надежным источником энергии в солнечных регионах.
Но в то время как ветровая энергия обеспечивает больше энергии, чем солнечная, ее использование расширяется медленнее, частично из-за сопротивления политиков и местных общин.
Президент США Дональд Трамп подытожил возражения политиков против ветрогенерации еще в 2020 году: "Это чрезвычайно дорого. Убивает всех птиц. Ветрогенераторы весьма непостоянны".
И хотя ни одно из этих утверждений не является абсолютно безосновательным, все они значительно преувеличены.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)