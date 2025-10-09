Війна з вітряками: хто і чому атакує вітрову енергетику
МІЛАН – Декарбонізація енергетичних систем значною мірою залежить від використання вітрової та сонячної енергії. На щастя, вартість сонячної енергії швидко падає, і в поєднанні з недорогими батареями, які зараз доступні, сонячна енергія стала конкурентоспроможним і надійним джерелом енергії в сонячних регіонах.
Але в той час як вітрова енергія забезпечує більше енергії, ніж сонячна, її використання розширюється повільніше, частково через спротив політиків та місцевих громад.
Президент США Дональд Трамп підсумував заперечення політиків проти вітрогенерації ще у 2020 році: "Це надзвичайно дорого. Вбиває всіх птахів. Вітряки дуже непостійні".
І хоча жодне з цих тверджень не є абсолютно безпідставним, всі вони значно перебільшені.
