Для украинских бизнесов волонтерство – это создание новых смыслов для сотрудников и одновременно формирование фундамента для будущего страны

Чаще всего волонтерство воспринимается в контексте усиления армии, помощи общинам, поддержки друг друга. Но это также способ развивать себя, команду и общество. Когда люди применяют свои профессиональные навыки в волонтерских проектах, они получают новые вызовы, новые знания и ощущение смысла. Команды учатся работать иначе, быстрее адаптируются к изменениям. А общество получает современные решения, которые реально меняют качество жизни.

Для украинских бизнесов это еще и создание новых смыслов для работников и одновременно формирование фундамента для будущего страны. Поэтому компании все чаще приобщаются к pro bono проектам, стремясь совместить развитие своих работников и поддержку социально важных инициатив.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net