Для українських бізнесів волонтерство – це створення нових сенсів для працівників і водночас формування фундаменту для майбутнього країни

Найчастіше волонтерство сприймається як підсилення армії, допомога громадам, підтримка одне одного. Але це також спосіб розвивати себе, команду й суспільство. Коли люди застосовують свої професійні навички у волонтерських проєктах, вони отримують нові виклики, нові знання й відчуття сенсу. Команди вчаться працювати інакше, швидше адаптуються до змін. А суспільство отримує сучасні рішення, які реально змінюють якість життя.

Для українських бізнесів це ще й створення нових сенсів для працівників і водночас формування фундаменту для майбутнього країни. Тому компанії все частіше долучаються до pro bono проєктів, прагнучи поєднати розвиток своїх працівників і підтримку соціально важливих ініціатив.

