Ключевым направлением работы IP офиса является развитие инновационной среды и поддержка МСБ для коммерциализации и выхода на глобальный рынок

Военная агрессия рф нанесла украинскому бизнесу существенный ущерб. Общие потери МСБ в первые месяцы полномасштабной войны составили от $64 до $85 млрд, в то время как 49% предприятий остановили или почти остановили свою работу.

Но уже через год ситуация кардинально изменилась – кроме того, что на рынок вернулось значительное количество компаний и квалифицированных кадров, повысилась активность регистрации новых ФОП.

Хотя оценка настроений МСБ пока остается в отрицательной плоскости, она также демонстрирует стабильный рост. Все больше предпринимателей планируют привлекать средства для развития и расширения собственного бизнеса.

Какие стратегии позволяют не просто выживать и адаптироваться к сложным реалиям, но расти и увеличивать объемы продаж? Это релокация из зон активных боевых действий в более безопасные регионы Украины, перепрофилирование производства, открытие новых каналов сбыта. Важную роль сыграли грантовые программы и усилия государственной поддержки бизнеса.

Секрет устойчивости – в нематериальных активах

Если же сосредоточиться на бизнесах, основанных на нематериальных активах, нас ждет сюрприз. Ведь в первые полтора года полномасштабной войны не закрылся практически ни один украинский стартап, а количество новых проектов превысило 80.

Но были ли результаты, которых достигли украинские инновационные компании, такими уже неожиданными? Нет, если учесть роль инвестиций в нематериальные активы в "турбулентные" времена. Исследование Всемирной организации интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что в ходе экономических спадов и кризисов нематериальные инвестиции демонстрируют значительно большую устойчивость по сравнению с материальными.

Российская вооруженная агрессия довела этот тезис до абсолюта, поскольку украинцы, как никто, знакомы с угрозой разрушений любых физических объектов.

Вложения средств в сферы, связанные с интеллектуальной собственностью вроде исследований и разработок (R&D), программного обеспечения и данных, а также брендов и дизайна, делают бизнес практически неуязвимым для враждебных атак и более устойчивым относительно непрогнозируемых колебаний рынка.

Как это работает: учимся у глобальных лидеров

Украинский бизнес вполне осознает эту ситуацию. Недавний опрос National IP&Innovations Hub показал, что наши предприниматели стараются как можно больше использовать инновационные решения. В результате IP вышла за пределы своей привычной роли правового инструмента и стала ключевым элементом бизнес-стратегии.

Как это работает? К примеру, обычным подходом к монетизации IP являются лицензионные сделки: компании получают доходы, позволяя другим использовать свою интеллектуальную собственность в обмен на роялти. Также среди популярных стратегий можно назвать франчайзинг, в рамках которого коммерциализируется репутация бренда – ярче всего это иллюстрирует McDonald's.

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Если говорить о прямой монетизации, то пальму первенства здесь держит Apple: компания интегрирует собственную технологию в продукты, которые затем до мельчайших деталей защищает мощным набором патентов и торговых марок.

Некоторые предприятия основывают отдельные организации, предназначенные исключительно для управления и монетизации портфелей IP – например, это ARM Holdings, которая разрабатывает микропроцессоры и сосредотачивается на вопросах правоприменения и лицензирования, однако не занимается непосредственным производством.

Кроме того, к бизнес-моделям, базирующимся на IP, следует отнести R&D партнерства (в частности, речь идет о сотрудничестве Google с университетами для совершенствования технологии ИИ) и стратегии открытых инноваций, когда предприятия делятся своей интеллектуальной собственностью, чтобы стимулировать внешние инновации, дополняющие их бизнес (как это делает Tesla).

Из чего произрастает благоприятный бизнес-климат

Конечно, в Украине переход на новые бизнес-модели происходит не так быстро, как хотелось бы, и нам следует еще многое наверстать. Но факт остается фактом: несмотря на полномасштабную войну процессы не стоят на месте. С другой стороны, существуют высокотехнологичные отрасли, чье молниеносное развитие связано именно с войной: в первую очередь речь идет о military-teck.

Причем, стимулом для реализации инновационного потенциала выступает как инициативность предпринимателей, так и усилия со стороны государства, в частности IP офиса.

Используя лучший мировой опыт, наше ведомство расширило свою деятельность за рамки регистрации объектов права интеллектуальной собственности. Одним из ключевых направлений работы IP офиса является развитие креативной и инновационной среды, а также разработка практических инструментов поддержки МПБ, предприятий, креаторов и инноваторов.

Все это – не только для обеспечения надежной защиты и защиты IP прав, но и для открытия новых возможностей коммерциализации и выхода на глобальный рынок. С этой целью в структуре IP офиса создан уже упомянутый выше National IP&Innovations Hub, который вместе с региональными инновационными хабами стал важной частью украинской инновационной инфраструктуры.

Среди прочего, IP&I Hub выполняет функции платформы для объединения стейкхолдеров инновационного процесса, привлечения инвестиций в приоритетные сферы, а также внедрения новых технологий и продуктов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности Украины на международной арене.

Наши предприниматели обладают безграничным потенциалом для того, чтобы приобщиться к ведущим мировым игрокам инновационной сферы. Ведь лежащая в ее основе интеллектуальная собственность с каждым днем набирает в Украине все большие обороты как действенный нематериальный актив.

Мы ни на миг не забываем, что современная война в значительной степени является войной технологий, и поскольку сегодня наша задача номер один – отразить российское вторжение, широкое внедрение инноваций выступает одним из ключевых факторов нашего выживания как нации и нашей Победы.

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