Ключовим напрямком роботи IP офісу є розбудова інноваційного середовища, розробка інструментів підтримки МСБ та інноваторів для комерціалізації і виходу на глобальний ринок

Військова агресія рф завдала українському бізнесу суттєвих збитків. Загальні втрати МСБ протягом перших місяців повномасштабної війни склали від $64 до $85 млрд, тоді як 49% підприємств зупинили або майже зупинили свою роботу.

Та вже за рік ситуація кардинально змінилася – крім того, що на ринок повернулася значна кількість компаній і кваліфікованих кадрів, підвищилася активність реєстрації нових ФОПів.

Хоч оцінка настроїв МСБ поки що залишається в негативній площині, проте вона також демонструє стабільне зростання. Усе більше підприємців планують залучати кошти в розвиток і розширення власного бізнесу.

Які стратегії дозволяють не просто виживати й адаптуватися до складних реалій, а й зростати та збільшувати обсяги продажів? Це релокація із зон активних бойових дій у більш безпечні регіони України, перепрофілювання виробництва, відкриття нових каналів збуту. Важливу роль відіграли грантові програми та заходи державної підтримки бізнесу.

Секрет стійкості – в нематеріальних активах

Якщо ж зосередитися на бізнесах, які ґрунтуються на нематеріальних активах, на нас чекає несподіванка. Адже протягом перших півтора року повномасштабної війни не закрився практично жоден український стартап, а кількість нових проєктів перевищила 80.

Та чи були результати, яких досягли українські інноваційні компанії, такими вже неочікуваними? Ні, якщо брати до уваги роль інвестицій у нематеріальні активи у "турбулентні" часи. Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності свідчить про те, що під час економічних спадів і криз нематеріальні інвестиції демонструють значно більшу стійкість порівняно з матеріальними.

Російська збройна агресія довела цю тезу до абсолюту, позаяк українці, як ніхто, знайомі з загрозою руйнувань будь-яких фізичних об'єктів.

Натомість вкладання коштів у сфери, пов'язані з інтелектуальною власністю на кшталт досліджень і розробок (R&D), програмного забезпечення та даних, а також брендів і дизайну, роблять бізнес практично невразливим для ворожих атак і більш стійким відносно непрогнозованих коливань ринку.

Як це працює: вчимося у глобальних лідерів

Український бізнес сповна усвідомлює цю ситуацію. Нещодавнє опитування National IP&Innovations Hub показало, що наші підприємці намагаються якомога більше використовувати інноваційні рішення. У результаті IP вийшла за межі своєї звичної ролі правового інструменту та стала ключовим елементом бізнес-стратегії.

Як це працює? Наприклад, типовим підходом до монетизації IP є ліцензійні угоди: підприємства отримують доходи, дозволяючи іншим використовувати свою інтелектуальну власність в обмін на роялті. Також серед популярних стратегій можна назвати франчайзинг, у межах якого комерціалізується репутація бренду – чи не найяскравіше це ілюструє McDonald's.

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Якщо ж говорити про пряму монетизацію, то пальму першості тут тримає Apple: компанія інтегрує власну технологію у продукти, які потім до найдрібніших деталей захищає потужним набором патентів і торгівельних марок.

Натомість деякі підприємства засновують окремі організації, призначені винятково для управління й монетизації портфелів IP – наприклад, це ARM Holdings, яка розробляє мікропроцесори й зосереджується на питаннях правозастосування та ліцензування, проте не займається безпосереднім виробництвом.

Окрім того, до бізнес-моделей, що базуються на IP, варто віднести R&D партнерства (зокрема, йдеться про співпрацю Google з університетами для вдосконалення технології ШІ) та стратегію відкритих інновацій, коли підприємства діляться своєю інтелектуальною власністю, щоб стимулювати зовнішні інновації, які доповнюють їхній бізнес (як це робить Tesla).

З чого виростає сприятливий бізнес-клімат

Звісно, в Україні перехід на нові бізнес-моделі відбувається не так швидко, як хотілося б, і нам слід ще багато надолужити. Та факт залишається фактом: попри повномасштабну війну, процеси не стоять на місці. З іншого боку, існують високотехнологічні галузі, чий блискавичний розвиток пов'язаний саме з війною: насамперед ідеться про military-teck.

Причому стимулом для реалізації інноваційного потенціалу виступає як ініціативність підприємців, так і зусилля з боку держави, зокрема IP офісу.

Використовуючи найкращий світовий досвід, наше відомство розширило свою діяльність далеко за межі реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності. Одним із ключових напрямів роботи IP офісу є розбудова креативного й інноваційного середовища, а також розробка практичних інструментів підтримки МСБ, підприємств, креаторів та інноваторів.

Усе це – не лише для забезпечення надійної охорони та захисту IP прав, а й для відкриття нових можливостей комерціалізації та виходу на глобальний ринок. З цією метою в структурі IP офісу було створено вже згаданий вище National IP&Innovations Hub, який разом із регіональними інноваційними хабами став важливою частиною української інноваційної інфраструктури.

Серед іншого IP&I Hub виконує функції платформи для об'єднання стейкхолдерів інноваційного процесу, залучення інвестицій у пріоритетні сфери, а також впровадження нових технологій і продуктів, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності України на міжнародній арені.

Наші підприємці мають безмежний потенціал для того, щоб долучитися до провідних світових гравців інноваційної сфери. Адже інтелектуальна власність, що лежить в її основі, з кожним днем набирає в Україні все більших обертів як дієвий нематеріальний актив.

Ми ні на мить не забуваємо, що сучасна війна значною мірою є війною технологій, і оскільки сьогодні наше завдання номер один – це відбити російську навалу, широке впровадження інновацій виступає одним із ключових факторів нашого виживання як нації та нашої Перемоги.

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