Возобновление экспорта электроэнергии – хватит ли и нам, и европейцам?

Экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог бы. Полноценный экспорт в Польшу задержится из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал заранее. Системный оператор Словакии банально не успел провести аукцион на доступ пересечения, поскольку не знал о намерениях Минэнерго возобновить экспорт, а затем тоже планирует несколькодневный ремонт.

Кроме того, страны ЕС требуют проведения совместных аукционов. Регулятор лишь недавно принял соответствующую нормативную базу, но пока непонятно, когда совместные аукционы заработают.

Разрешенная мощность трансграничного пересечения сегодня больше, чем в прошлом году. В конце марта ENTSO-E расширила технические возможности торговли электроэнергией с 700 до 850 МВт. Однако 75% ТЭС и 30% ТЭЦ до сих пор повреждены ударами ракет и дронов, 67% мощностей ветровой энергетики находятся в Запорожской и Херсонской областях, значительная часть которых оккупирована. Половина блоков атомных электростанций будет находиться в ремонте летом в течение двух месяцев. А в случае жаркого лета спрос на электроэнергию может быть высоким. И, наконец, непредсказуемы новые ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

Определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в следующие месяцы можно возлагать на солнечные электростанции, которые именно летом генерируют наибольшие объемы. Для них экспорт – это еще и возможность улучшить финансовое состояние. Проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется с 2020 года. А с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась.

По недавним сообщениям, уровень оплаты Гарантированным покупателем за услуги производителей возобновляемой энергии составил 99% за 2021 год, 53,3% за 2022 год и 63,4% за электроэнергию, купленную в 2023 году (справедливости ради следует сказать, что долги – неотъемлемая часть большинства энергорынков в Украине, в результате половинчатости реформ).

Донором для Гарантированного покупателя для расчета за зеленую электроэнергию является НЭК Укрэнерго: среди прочего, в тарифе компании на передачу электроэнергии заложена составляющая на выплаты по зеленому тарифу. Однако объемы передачи электроэнергии в результате войны сократились на треть и Укрэнерго недополучает средства, поскольку независимый регулятор не согласовал повышение тарифа до нужного уровня. А кроме того, компания – среди пострадавших от наибольших потерь в результате воздушных атак агрессора, начиная с осени прошлого года, поэтому требует дополнительных средств для ремонтов и подготовки к следующей зиме.

Однако терять время нельзя. Возобновление экспорта электроэнергии имеет большое значение в экономике в целом и энергетических компаний в частности. Это и дополнительный приток валюты (более восьми миллионов долларов ежемесячно) и поддержка курса гривни, и дополнительные средства, по которым субсидируется цена электроэнергии для населения. Учитывая, что продолжительность этого экспорта не определена, убирать все препятствия нужно срочно.

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