Чтобы ответить на вопрос, кого, куда и зачем везти, нужно понимать, как будет развиваться экономика Украины – в военный и послевоенный периоды

В экспертной среде снова начались дискуссии о "срочной необходимости" ввоза трудовых мигрантов, которые якобы должны спасти экономику Украины от нехватки рабочих рук.

Украине сегодня не хватает не "чужих рук", а понимания, какие отрасли нуждаются в людях и каких именно. Без чёткой экономической стратегии привлечение иностранных работников превратится не в развитие, а в попытку временно залатать структурные проблемы рынка труда.

Даже в Советском Союзе, при внешне "закрытой" экономике, трудовая миграция существовала. Внутри страны ездили так называемые "шабашники" – бригады, работавшие в других республиках. Из регионов с избытком рабочей силы – как Западная Украина или Карпаты – люди ехали туда, где была работа. И наоборот – на предприятия легкой промышленности приезжали вьетнамцы, а чешские или восточногерманские специалисты трудились на строительстве заводов и фабрик.

То есть миграция – естественная реакция экономики на дисбаланс труда. Но сегодняшние разговоры о привлечении трудовых мигрантов из стран Азии в Украину выглядят преждевременными и необоснованными.

