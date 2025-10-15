Завезення трудових мігрантів до України: чому розмови про це порожні й передчасні
В експертному середовищі знову почалися дискусії про "термінову необхідність" завезення трудових мігрантів, які нібито мають врятувати економіку України від нестачі робочих рук.
Україні сьогодні бракує не "чужих рук", а розуміння, які галузі потребують людей і яких саме. Без чіткої економічної стратегії залучення іноземних працівників перетвориться не на розвиток, а на спробу тимчасово залатати структурні проблеми ринку праці.
Навіть у Радянському Союзі, за умови зовні "закритої" економіки, трудова міграція існувала. Усередині країни їздили так звані "шабашники" – бригади, що працювали в інших республіках. З регіонів надлишкової робочої сили – як Західна Україна чи Карпати – люди їхали туди, де була робота. І навпаки – на підприємства легкої промисловості приїжджали в’єтнамці, а чеські чи східнонімецькі спеціалісти працювали на будівництві заводів і фабрик.
Тобто міграція – природна реакція економіки на дисбаланс праці. Але сьогоднішні розмови про залучення трудових мігрантів з країн Азії в Україну виглядають передчасними й безпідставними.
