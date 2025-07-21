Смена правительства Украины заставляет осмыслить пройденный путь и определить те отправные точки, которые могут дать импульс экономическому росту

Богдан Данилишин анализирует стратегические вызовы для нового Кабмина. Публикуем первую часть его статьи.

Вызовы жестокой войны, морской блокады и внутренних просчетов наложили свой отпечаток на экономическое развитие.

Что мы имеем сегодня:

Реальный ВВП практически перестал расти на фоне снижения инвестиционного и трудового потенциала.

Темп годового прироста ВВП за январь–июнь 2025 года составил +0,8% (по оценке Минэкономики), что значительно ниже прогноза правительства под бюджет 2025 года (+2,7%) и фактического прироста в 2024 году (+2,9%). Текущий объем ВВП составляет 77% от уровня 2021 года.

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Ключевые факторы низких темпов прироста ВВП: низкая инвестиционная активность и дефицит трудовых ресурсов. Текущий уровень капитальных инвестиций составляет лишь 5–6% ВВП, что в два раза ниже довоенного уровня и в четыре раза ниже среднемировых показателей. Основные факторы, сдерживающие инвестиции: продолжающаяся война, жесткая монетарная политика, логистические и инфраструктурные ограничения. Объем инвестиций недостаточен для восстановления экономики и компенсации убытков.

Переход к активному восстановлению экономики сдерживается военными рисками, дефицитом рабочей силы, жесткой процентной политикой центрального банка, низким уровнем инвестиций и проблемами с энергоснабжением. На рынке труда одновременно наблюдаются как дефицит кадров, так и структурная безработица.

Восстановление ВВП происходит преимущественно за счет сфер, не создающих нового производственного потенциала. Основной вклад в восстановление экономики вносят сфера услуг (торговля, банки) и государственное управление.

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