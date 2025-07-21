Зміна уряду України змушує осмислити пройдений шлях і визначити ті відправні точки, які зможуть дати імпульс економічному зростанню

Богдан Данилишин аналізує стратегічні виклики для нового Кабміну. Публікуємо першу частину його статті.

Виклик жорсткої війни, морської блокади та внутрішніх прорахунків наклав свій відбиток на економічний розвиток.

Що ж ми маємо сьогодні:

Реальний ВВП майже припинив зростання на тлі зниження інвестиційного та трудового потенціалу

Темп річного приросту ВВП за січень-червень 2025 року становив +0,8% (оцінка Мінекономіки), що значно нижче від прогнозу уряду під бюджет 2025 року (+2,7 %) та від фактичного приросту у 2024 році (+2,9 %). ВВП становить 77% від 2021 року.

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Ключові фактори низьких темпів приросту ВВП: низька інвестиційна активність та дефіцит трудових ресурсів. Поточний рівень капітальних інвестицій становить лише 5–6 % ВВП, що вдвічі нижче довоєнного рівня і вчетверо нижче середньосвітових показників. Ключові фактори стримування інвестицій: продовження війни, жорстка монетарна політика, логістичні та інфраструктурні обмеження. Обсяги інвестицій є недостатніми для відновлення економіки та компенсації збитків.

Перехід до активного відновлення економіки стримується воєнними ризиками, дефіцитом робочої сили, жорсткою процентною політикою центрального банку, низьким рівнем інвестицій, проблемами енергопостачання. На ринку праці одночасно спостерігаються і дефіцит кадрів, і структурне безробіття.

Відновлення ВВП відбувається переважно коштом сфер, які не формують нового виробничого потенціалу. Основний внесок у відновлення економіки здійснює сфера послуг (торгівля, банки) і державне управління.

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