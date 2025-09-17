Мы должны создавать ИИ, которые побуждают людей восстанавливать связи друг с другом в реальном мире, а не убегать в параллельную реальность

РЕДМОНД – Миссией моей жизни было создание безопасного, полезного искусственного интеллекта, который сделает мир лучше. Но в последнее время я все больше обеспокоен тем, что люди начинают настолько сильно верить в ИИ как в сознательных существ, что начинают выступать за "права ИИ" и даже за гражданство для них.

Такое развитие событий может стать опасным поворотом для технологий. Этого следует избегать. Мы должны создавать ИИ для людей, а не чтобы они становились людьми.

В этом контексте дебаты о том, действительно ли ИИ может быть "сознательным", просто отвлекают внимание. В ближайшей перспективе важна иллюзия сознания. Мы уже приближаемся к тому, что я называю "кажущимся сознательным ИИ" ("seemingly conscious AI" – SCAI), который будет имитировать сознание достаточно убедительно.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net