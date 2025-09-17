Ми повинні створювати ШІ, які спонукають людей відновлювати зв'язок один з одним у реальному світі, а не тікати в паралельну реальність

РЕДМОНД – Місією мого життя було створення безпечного, корисного штучного інтелекту, який зробить світ кращим. Але останнім часом я дедалі більше стурбований тим, що люди починають настільки сильно вірити в ШІ як у свідомих істот, що виступатимуть за "права ШІ" і навіть за громадянство для них.

Такий розвиток подій може стати небезпечним поворотом для технології. Цього слід уникати. Ми повинні створювати ШІ для людей, а не щоб вони ставали людьми.

У цьому контексті дебати про те, чи дійсно ШІ може бути "свідомим", просто відвертають увагу. У найближчій перспективі важлива ілюзія свідомості. Ми вже наближаємося до того, що я називаю "начебто свідомим ШІ" ("seemingly conscious AI" – SCAI), який імітуватиме свідомість досить переконливо.

