Ситуация настолько критична, что прогнозировать инфляцию и ВВП РФ на 2026 год невозможно, – нет уверенности, что Россия вообще будет существовать

Сильно раздражает шум в медиа и среди некоторых чиновников, которые бросаются цитировать FT, The Economist, WSJ и Reuters, заметивших в апреле-мае, что российской экономике плохо. Я еще в начале декабря 2024 года давал прогноз, что у Кремля есть шесть месяцев до начала финансовых трудностей.

Ошибся на 1–1,5 месяца — кризисные признаки начались раньше:

• Рост дефицита бюджета;

• Спад почти во всех отраслях экономики, кроме ВПК и ІТ;

• Признаки манипуляций с дефлятором ВВП;

• Закрытие шахт в Кузбассе и начало бюджетного кризиса в регионах;

• Признаки дополнительной эмиссии через РЕПО с банками.

Это лишь небольшой перечень прогрессирующей болезни, которая будет обостряться на фоне снижения цен на российскую нефть. Все это просматривалось за полгода до наступления событий, но на Западе увидели это только сейчас. Они рефлексируют на официальные заявления лживой российской власти и на "среднюю температуру по больнице".

На мой взгляд, лучшим прогнозистом российской экономики оказался ее инсайдер — попавший под санкции российский олигарх Олег Дерипаска, который еще в ноябре 2023 года сравнил ситуацию с доходами бюджета на 2024 год с ударом "задницей об лед".

Он тоже ошибся примерно на год: вероятно, чувствовал значительное ухудшение, но не учел определенную инертность движения сырьевой экономики. Плюс он был мотивирован остановить кризис, чтобы избежать личных потерь.

Если смотреть в будущее, то кризис в экономике РФ уже пустил свои метастазы далеко за пределы сектора госфинансов и реакций западных медиа на эти факты.

Во многих отраслях и регионах ситуация настолько критическая, что когда меня спрашивают, каков мой прогноз по инфляции и ВВП РФ на 2026 год, я отвечаю, что для того, чтобы давать такие прогнозы, нужно быть уверенным, что эта РФ в ее нынешнем виде вообще будет существовать в 2026 году.

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