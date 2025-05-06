Ситуація настільки критична, що прогнозувати інфляцію та ВВП РФ на 2026 рік неможливо, – немає упевненості, що Росія взагалі існуватиме

Сильно напружує шум медіа та деяких чиновників, які кидаються цитувати FT, The Economist, WSJ та Reuters, які в квітні-травні помітили, що економіці РФ зле. Я ще на початку грудня 2024 року давав прогноз, що у Кремля є шість місяців перед початком фінансових труднощів.

Помилився на 1-1,5 місяця, кризові ознаки почались раніше:

• Зростання дефіциту бюджету;

• Зниження в майже всіх галузях економіки крім ВПК та ІТ;

• Ознаки маніпуляції з дефлятором ВВП;

• Закриття шахт у Кузбасі та початок бюджетної кризи в регіонах;

• Ознаки додаткової емісії через РЕПО з банками.

Це лише малий перелік прогресивної хвороби, яка буде загострюватись на фоні зниження цін на російську нафту. Все це проглядалось за пів року до настання подій, але на Заході це побачили тільки зараз. Вони рефлексують на офіційні повідомлення брехливої російської влади та на "середню температуру по лікарні".

На мою думку, кращим прогнозистом щодо російської економіки став її інсайдер – підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска, який ще в листопаді 2023 року порівняв ситуацію з доходами бюджету на 2024 рік з ударом "дупи об кригу".

Він також помилився приблизно на рік: напевно, відчував значне погіршення, але не закладав певну інертність руху сировинної економіки. Плюс він був вмотивований зупинити кризу, щоб не допустити особистих втрат.

Якщо дивитись у майбутнє, то криза в економіці РФ вже поглибила свої метастази далеко за межі сектору державних фінансів та рефлексії на цей фактаж західних медіа.

В багатьох галузях і регіонах ситуація настільки критична, що коли в мене питають, який мій прогноз щодо інфляції та ВВП РФ на 2026 рік, то я відповідаю, що для того, щоб давати такі прогнози, потрібно бути впевненим, що ця РФ буде існувати в її нинішньому вигляді у 2026 році.

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