Закат Pax Americana. Тарифная политика Трампа подрывает экономическое влияние США
ТОКИО – "Взаимные" тарифы президента США Дональда Трампа являются односторонним, саморазрушительным и абсолютно необоснованным вызовом международному порядку – без какого-либо экономического обоснования. Как продемонстрировал Виллем Х. Буйтер в 1981 году, те категории торговых дисбалансов, которые Трамп необдуманно критикует, являются полезным механизмом, позволяющим экономикам с разными временными предпочтениями получать выгоду от торговли путем передачи ресурсов между периодами.
Склонность Трампа игнорировать экономическую реальность и оказывать давление на торговых партнеров Америки в конечном итоге больше всего навредит именно Соединенным Штатам.
