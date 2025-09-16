Трамп перетворив США з економічного гегемона на глобального "вимагача"

ТОКІО – "Взаємні" тарифи президента США Дональда Трампа є одностороннім, саморуйнівним і абсолютно необґрунтованим викликом міжнародному порядку – без будь-якого економічного обґрунтування. Як продемонстрував Віллем Х. Буйтер у 1981 році, ті категорії торговельних дисбалансів, які Трамп необдумано критикує, є корисним механізмом, що дозволяє економікам із різними часовими вподобаннями отримувати вигоду від торгівлі шляхом передавання ресурсів між періодами.

Відданість Трампа ігнорувати економічну реальність та чинити тиск на торговельних партнерів Америки врешті-решт найбільше зашкодить саме Сполученим Штатам.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net