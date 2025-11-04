Как колебания доллара и монетарная политика влияют на цену золота

ЛОНДОН – Я придерживался на редкость противоречивых взглядов на ошеломляющий рост цен на золото в этом году, особенно после недавнего резкого разворота.

С одной стороны, я не удивлюсь, если падение окажется началом конца ралли.

С другой стороны, я симпатизирую тем, кто придерживается противоположного мнения: откат – это лишь короткая коррекция того, что остается мощным трендом, когда цена на золото достигает исторических максимумов, поскольку рынки адаптируются к сложным, глубоким изменениям в мировой валютно-финансовой системе.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net