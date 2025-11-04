Як коливання долара та монетарна політика впливають на ціну золота

ЛОНДОН – Я дотримувався напрочуд суперечливих поглядів на приголомшливе зростання цін на золото цього року, особливо після нещодавнього різкого розвороту.

З одного боку, я не здивуюся, якщо падіння виявиться початком кінця ралі.

З іншого боку, я симпатизую тим, хто дотримується протилежної думки: відкат – це лише коротка корекція того, що залишається потужним трендом, коли ціна на золото досягає історичних максимумів, оскільки ринки адаптуються до складних, глибоких змін у світовій валютно-фінансовій системі.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net