На прошлой неделе Государственная служба статистики опубликовала данные о смертности в Украине за первые девять месяцев 2020-го. За это время в нашей стране умерло почти 426 700 человек, это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало поводом для скептиков карантинных мер, мол, эпидемия привела к тому, что украинцы стали чаще мыть руки и меньше умирать.

Это не так. В сентябре (последний месяц, по которому есть статистика) ситуация значительно ухудшилась. За первый осенний месяц умерло 48 372 человек, это на 4300 больше, чем в августе и на 6000 больше, чем в сентябре 2019-го.

В аналитической записке Академии наук Украины (вместе с КНУ им. Т.Г. Шевченко и Академией медицинских наук) от 23 ноября говорится, что избыточная смертность в сентябре составила 14% (показатель, насколько больше людей умерло, чем можно было бы прогнозировать, если бы не происходило ничего необычного).

LIGA.net разбиралась, насколько серьезно коронавирус повлиял на смертность в Украине. И чего ждать в декабре.

Сентябрьская смертность. Сколько жизней унес COVID-19 на самом деле

Во-первых, стоит сказать, что в самой по себе цифре в 48 372 погибших в сентябре нет чего-то ужасающего или рекордного. Например, в январе 2020-го погибло 53 600 украинцев.

Самая распространенная причина смерти за сентябрь – болезни системы кровообращения, по-простому – проблемы с сердцем (64% случаев). Количество погибших из-за сердца выросло месяц к месяцу на 8%. Куда существеннее выросло количество людей, чью жизнь унес грипп и пневмония (они в одной категории Госстата): 794 человека против 529 в августе (прирост +50%).

Но и в этой категории учтены далеко не все жертвы коронавируса. По оперативным данным Национальной службы здоровья, в сентябре жертвами COVID-19 в Украине стали почти 1700 человек (+68% по сравнению с августом), а в октябре показатель удвоился и достиг 3615 человек.

Плохие новости. Это тенденция и показатель избыточной смертности, приведенный Академией наук (НАН). В записке НАН не говорится прямо, что причина избыточной смертности в коронавирусе. Исследователи тактично отмечают, что между ними довольно большая корреляция. В сентябре, по сравнению со статистикой погибших за 2015-2019 года, по всей Украине избыточная смертность составила 14%. То есть какие-то нетипичные факторы (теоретически это могут быть погодные условия, стихийные бедствия, эпидемии и т.д.) унесли жизни 5942 человек.

Если от коронавируса в сентябре погибли 1700 человек, что послужило причиной "избыточности" оставшихся 4200 смертей? Мы не знаем и, похоже, в Украине никто толком не знает.

Экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объясняет, что статистика смертности в Украине, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, не всегда точна. "Довольно часто там много недиагностированных случаев смертей, и я не исключаю, что там есть и невыявленный COVID-19", – говорит Курпита.

К тому же ковид забирает жизни не только тех, кто заразился. Например, больные с хроническими болезнями, могли не получить необходимую медицинскую помощь из-за перегрузки медсистемы, боязни посещать врачей и запрета МОЗ на плановую госпитализацию и несрочные операции.

По мнению Курпиты, чтобы точно знать, сколько в Украине прямо и косвенно погибает от коронавируса, необходимо провести исследование, включающее опрос врачей первичной медицины. Но сейчас в разгар эпидемии этого никто делать не будет.

Старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко предполагает, что 14%-я избыточная смертность за отдельно взятый месяц не выглядит аномально большой. Исследование смертности без учетов статистических колебаний не является показательным.

По данным Академии наук, в Украине избыточная смертность очень неравномерна. В регионах в абсолютных значениях самый высокий показатель во Львовской (700 человек), Харьковской (592 человека) областях и 492 человека в Киеве. В относительных лидерах Тернопольская (33,9%), Львовская (29,7%) и Ивано-Франковская (27,6%) области.

14% – это много и мало? Мировые показатели

В этом году почти все европейские страны столкнулись с избыточной смертностью. В Европе смертность исследуют понедельно и есть данные уже за октябрь и начало ноября.

В сентябре в Польше избыточная смертность была 7-10%, в Чехии с начала до конца сентября показатель вырос с 3 до 17%, в Испании колебался в промежутке 15-20%, а в Германии – 4-6%.

В октябре показатель продолжил рост во всех странах, кроме Германии и США. В начале ноября в Польше избыточная смертность уже составила 86% (неделей ранее – 60%, в середине октября – 30%). В течение последней недели в Польше выявляли каждый день в среднем 21 000 новых заболевших на коронавирус и 500 погибших. Всего на сегодня в Польше погибло 15 500 человек от COVID-19.

Отдельно стоит сказать о России: издание Медиазона провело расследование и обвинило власть РФ в занижении данных о смертности. Согласно данным Росстата, избыточная смертность с апреля по октябрь 2020 года составила 18% или 106 000 человек. При этом оперативный штаб сообщил за этот период лишь о 20 700 смертей от коронавируса (на 26 ноября – более 35 000). Исследователи и журналисты аргументировано обвинили власть в кратном занижении смертности.

Что ждать в Украине

По состоянию на 25 ноября, в Украине от коронавируса погибло 11 492 человека. В среднем за последние две недели каждый день умирало по 190 человек в день. Академия наук прогнозирует, что смертность от коронавируса будет расти следующие две недели (дальше прогноз они не делают): в первую неделю декабря будет умирать более 200 человек в день (1 500 в неделю).

Также прогноз смертности до конца года сделала Киевская школа экономики (опубликован 19 ноября). У исследователей есть три сценария: согласно самому "позитивному" к концу года в Украине погибнет от коронавируса 17 000 человек. Такой показатель будет, если ввести полный локдаун. По данным КШЭ, если карантин выходного дня сработает, в конце декабря будет зафиксировано 26 000 смертей от COVID-19, а в случае плохого сценария – 33 000 жертв.

К сожалению, при любом из сценариев коронавирус перестанет быть незаметным в очень печальной статистике смертей украинцев.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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