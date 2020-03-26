В Украине - уже 156 официально зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19. Пятеро из них - летальные.

По данным МИД, по состоянию на вечер 25 марта в Украину с момента внедрения ограничений (17 марта) в связи с коронавирусом вернулись 82 804 украинца.

Это не секрет, что первые десятки заболевших украинцев были инфицированы за пределами страны: только 19 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования внутри страны. То есть не завезенных из-за границы.

17 марта Рада приняла закон о коронавирусе. Он предусматривает в том числе административную ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) для тех, кто может быть инфицированным COVID-19.

21 марта приняли постановление, которым внедрили информированное согласие. За ним те, кто прилетел из-за границы, обязуются идти на самоизоляцию на 14 суток.

Постановление также предусматривает медико-санитарное наблюдение за такими людьми, которые вернулись из других стран, но, по словам собеседников Liga.net, за ними никто не наблюдает. Главные санитарные врачи областей и Киева также должны обеспечить контроль за соблюдением обязательств такими людьми.

LIGA.net пообщалась с девятью украинцами, которые на протяжении последних недель вернулись из-за границы. Некоторые из них говорили публично, некоторые из-за чувствительности темы не захотели разглашать свои лица. Почти всех их никто не контролирует, не брал контакты и не проверял, соблюдали ли они самоизоляцию. Все - на усмотрение самих людей и их ответственность.

Надежда Мазур, возвращалась из Исландии 24 марта:

"В момент закрытия открытых границ по всей Европе мы оказались изолированными от всего мира в Исландии. Опаздывали на чартерный самолет SkyUp для вывоза украинцев с острова на 3,5 часа, потому что по дороге в аэропорт увязли в сугробах снега. Самолет нас дождался и забрал в Киев.

Все это время нас ждал самолет вместе с другими более 80-ти украинцами. Где можно увидеть поверенного в делах Украины онлайн в 3 часа ночи в Телеграмм чате? Это вообще реально? Я себе представляю как безумно это звучало - задержать вылет самолета. Но руководитель посольства Украины в Исландии Илья Квас успокоил нас и написал, что сделает все возможное. Компания SkyUp поразила: предложили в 2,5 раза более низкую цену за билет, чем польский перевозчик и в 2 раза ниже, чем другая украинская авиакомпания.

По прилету в самолете у нас проверили температуру. Затем в терминале вышел медработник в защитном костюме, рассказал о пандемии, о симптомах коронавируса. Спросил, наблюдались у кого в течение последних двух недель признаки респираторных болезней, и если да, то попросил этих людей остаться для консультации с медиками. Некоторые люди остались, кто-то из пассажиров затем писал, что проходили экспресс-тест на коронавирус.

На паспортном контроле мы сдали обязательства на самоизоляции, там указали наши адреса, номера телефонов, плюс с собой дали памятку о самоизоляцию и еще подписали добровольное согласие на самоизоляцию. И все".

Анастасия Тюменцева, возвращалась из Испании/Португалии 22 марта:

"Нас четверо: я с мужем, дочь 11 месяцев, и подруга. У нас была арендована машина в Мадриде и рейс 18 марта из Мадрида, мы были в Португалии.

Когда рейс отменили, мы начали способ вылететь домой. Но Испания закрыла границы. Мы обратились в оба консульства, чтобы нам дали письмо или сделали запрос в пограничные службы Испании и Португалии, чтобы нас пропустили и дали возможность вернуть арендованное авто.

Консулы сказали, что этим заниматься не будут. На горячей линии МИД нагрубили: "Помогите себе сами". Штраф за возврат авто в другой стране был 1200 евро. Мы неделю провели в Португалии, ожидая новостей. Смогли договориться с Sixt, они примут этот штраф, а потом рассмотрят нашу проблему и, скорее всего, вернут деньги.

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Мы решили не штурмовать границы Испании, потому что цифры инфицированных там быстро росли. Консул тоже сказал, что в Мадриде все плохо, лучше не надо. Ждали объявления эвакуационного рейса из Португалии. Сняли квартиру в Порту и сидели в ней.

За три дня объявили, что Sky Up будет делать рейс Лиссабон-Киев 22 марта. Консульство рекомендовало покупать билеты. Цена: 250 евро за человека, ребенок почти бесплатно. Я заплатила почти 23 000 гривен. Мы звонили в Sky Up, просили обосновать цену. Сказали, рейс туда летит пустым (хотя билеты продавали иностранцам), поэтому мы платим в две стороны, в общем рейс стоит 40 000 тысяч евро.

Затем мы попросили предоставить нам на борту перчатки и маски - отказали. МЗ сказал, что не может, консулы сказали, что не смогли централизованно закупить их, Борисполь вообще не ответил. Пробовали узнать о трансфере из аэропорта, нас отправили в Мининфраструктуры - там не ответили.

В самолете раздали анкеты, я дважды переспросила, заполнять ли на ребенка. Сказали, что нет. По прилету в самолете еще раздали заявления о самоизоляции.

Пришел работник и дистанционно в самолете измерили температуру, ребенку не меряли.

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Привезли в терминал В, хотя говорили, что мы прилетели в F. Сказали идти на стойку информации по поводу трансфера. Пока мы с коляской добрались до входа, сказали, что лифта нету, несите на руках. Затем к лифту провели, но уже закончился опрос врачами. О том, что он было, я прочитала в статье. Мы реально не слушали инструктажа.

Далее - огромная очередь на паспортном контроле. Людей становилось все больше. Было минимум 5 рейсов. Мы видели на выдаче багажа Осло, Прагу, Таллин, Шарм и нас.

Когда подошла наша очередь, сказали заполнять документы на ребенка. Спросила, почему в самолете не дали: "Не знаем". Прошли, ушли о трансфере узнавать, потому что наша подруга живет в Днепре, она домой хотела. В окошке информации женщина была в панике, кричала, что сама не знает, как ехать домой.

Люди самоорганизовывались и ехали на такси или Blablacar. Мы поехали на такси без масок и перчаток.

Приехали, муж пошел за продуктами, так как должны сидеть дома, документы подписали. Вчера муж ушел мусор выбрасывать в маске и перчатках, то соседи поэтому полицию вызвали. Написала в Минздрав, как нам организовать самоизоляцию, потому что служба zakaz.ua привезет нам пищу не раньше следующего вторника. В ответ - тишина.

Тесты нам не делали, я не могу быть уверена, что мы все здоровы, но без еды и выноса мусора не обойдешься. А за нарушение нам грозит административная ответственность".

Магдалина Димид, вернулась с Мальты 22 марта:

"Летела ночью с воскресенья на понедельник. Это был эвакуационный рейс, консульство договорилось с Sky Up. На Мальте было около 50 украинцев, которые хотели вернуться.

До этого написала в консультво, что хочу держать с ними контакт на всякий случай, я на Мальте училась.

Они за две минуты ответили, что просим заполнить форму эвакуации. "Если так пишут, то лучше слушать", - подумала. Меня добавили в беседу, где были другие украинцы. Долго решали, будет ли рейс. С нами была заместитель консула, круто с нами сотрудничала.

Написала потом, что Sky Up выставил билеты, можете покупать. Мы летели через Мадрид, в самолет там подсели люди и мы дозаправились. Дорога была длинная, 8 часов мы сидели в самолете.

Когда мы прилетели в Борисполь, в салон самолета зашла медик, начала проверять температуру. Сказала, что все, кто хотят, могут пройти бесплатный тест в терминале.

Раздали анкеты, где была фамилия, имя, откуда рейс, где будешь жить на карантине, и кто контактное лицо. Но анкеты никто не собрал. Их выбросили просто. Я слышала и о других таких случаях, не забирают.

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Раздали памятки о коронавирусе, что нужно самоизоляцию держать, я очень недовольна такой проинформированностью.

Захожу в терминал, а там дают другой документ на заполнение. Там было написано: "Я проинформирована, что имела возможность задать вопросы, которые меня интересовали", надо было это подписать. Уже эти бумаги у нас забирали.

Подхожу в терминале к медикам, которые проводят тесты. Спрашиваю, можно ли пройти, ко мне с криком набросились: "Думаешь, тебе шутки? Как ты смеешь?". Не поняла, что произошло. Парень со стороны спрашивает: "А если я кашляю?". На него начинают кричать: "А ты куришь?». Он: "Нет". - "Тогда можешь". Все были очень агрессивны, что какие-то прокаженные вернулись.

Подхожу на паспортный контроль, я очки ношу. А мне агрессивно: "Очки сня-али!". Забрали на паспортном контроле анкету об информированном согласии и все.

Бортпроводники были в закрытых белых костюмах, просили их не снимать. Никто не контактировал, не поставил нас ни на какой контроль. Я ознакомлена и информацию читаю и так, а другие? За мной сидели люди и говорили. Один: "Если я не болен, то карантина не надо". Другой отвечает: "Да, конечно".

Марта Захарова, возвращалась из Испании 16 марта, друзей эвакуировали 21 марта

"Я летела из Испании 16 марта, в момент, когда страна уже была на локдауне. Едва купила билет через Цюрих от МАУ за €850. В Цюрихе не проверяли никак самолет из Испании. В Киеве измерили температуру на выходе из рукава для самолета и все.

Сама себя посадила в изоляцию, осталось еще 4 дня. Сама в перчатках и маске продезинфицировала весь подъезд, обработала антисептиком перила, защелки всех соседей, помыла все с хлоркой и сижу.

Мои друзья - 14 человек - мы все вместе были на велосипедных тренировочных сборах. Они летели эвакуационным рейсом 21 марта.

Мы жили высоко в горах, полностью изолированно и не имели контактов по месту. Последние дни они сидели в доме, нельзя было выходить из дома.

Они позаботились, чтобы доехать до Аликанте из Малаги не на общественном транспорте, чтобы не заразиться, бусы наняли.

Доплатили в эвакуационном самолете за места, чтобы сидеть вместе, чтобы не перемешиваться с чужими людьми. Старались придерживаться максимально правил безопасности.

И здесь они прилетели, всех людей из самолета загнали в маленькое помещение, и начали во всех брать кровь для экспресс-теста на коронавирус. Люди стояли там 2-3 часа. Ни у кого тест вирус не обнаружил.

Самое обидное в этой истории - жили изолированно, были 10 дней вместе, никто не имел признаков болезни. Берегли себя, чтобы потом прилететь эвакуированными домой и быть вперемешку с 200 другими людьми, которые неизвестно где в Испании и как были.

Друзьям выдали памятку, как самоизолироваться, и на том конец. Они ничего не подписывали. Но они сознательные люди. Чтобы из Киева во Львов не ехать общественным транспортом, попросили четырех водителей взять во Львове машины и приехать за ними в Киев. Водители приехали, пересели все в одну машину, а друзья ехали в трех других машинах, чтобы случайно никому ничего не передать. Приехали, сами посадили себя по домам, сидят на самоизоляции вежливо. Их никто не контролирует.

Создание видимости, что-то делается, а на самом деле оно скорее вредно".

Как обращались с украинцами, вернувшимися до 21 марта

Анна, ее муж вернулся из Польши 8 марта

"Любимый занимается международными перевозками. Строгого карантина не придерживался, но по возвращении ограничил передвижение и контакты. Следил за самочувствием. За все время им никто не поинтересовался.

Через две недели пришла смс, что он недавно пересекал границу и стоит побыть самоизоляции. Все.

Через две недели он занялся перевозками в Украине. Маски, антисептики - все есть, но уже наслушался, как нигде никого не проверяют, слегка запускают и выпускают на границах.

Вез на прошлой неделе мужчину из Львова в Винницу. Он ему рассказал, что приехал из Варшавы, нигде его никто толком не проверял. В Виннице планировал работать на такси.

Западная Украина - в зоне особого риска. Многие работники возвращаеюся своим ходом и это не только не афиширует, но и скрывают".

Мария Горбань, возвращалась 14 марта из Латвии:

"К тому времени уже было под 20 подтвержденных случаев в Латвии, также карантин. Я очень переживала из-за прилета, проверки какие-то, у меня иногда после перелетов температура поднимается.

Но нас никто не проверял, ни температуры, не спрашивали ничего о самочувствии. Вообще ничего. Это было странно немного, потому что тогда уже паника была на каждом шагу.

Потом я позвонила на горячую линию, меня спросили имя, кажется номер телефона. Спросили о самочувствии и есть ли у меня семейный врач, к которому я могу обратиться. Я сказала, что да, и все.

Порекомендовали также самоизолироваться и стараться ограничить контакты даже с родными.

Юлия Бондарь, вернулась 14 марта из Берлина:

"В аэропорту и на борту нас никто не проверял, а не мерили температуру. Мы еще тогда пытались решить эту ситуацию, но аэропорт сказал, что за это отвечают пограничники, а те доказывали, что всех проверяют.

Я была в Берлине с парнем, живем в Горишних Плавнях. По приезду мы позвонили в регистратуру и сказали, что вернулись, хотим на прием к семейному врачу, как и что делать. Они где-то полдня думали, как к нам приехать (потому самостоятельно приходить в больницу запретили).

Потом к нам пришла врач, которая отвечает за "карантинщиков". Расспросила о нашем состоянии и послушала дыхание. Отправила на больничный как с ОРВИ, чтобы на работе не было проблем.

Мы на самоизоляции дома. Врач звонила каждый день прошедшую неделю, спрашивала, как самочувствие.

Разговор происходит примерно так: "У вас симптомы?" - "Вечером поднимается температура 37". - "Это не коронавирус. Можете выпить такие-то таблетки (обычно антибиотики)".

Последние два дня уже никто не звонит, сказала 30 марта прийти и закрыть больничный, если все будет ок. Есть контакты, можем звонить в случае каких-либо изменений.

Дария Байрак вернулась из Дании 15 марта:

"Мне только измерили температуру при выходе из самолета. Контакты никто не брал, данных не спрашивал. По возвращении никто не контактировал. Самоизолювалась, сижу дома ".

Татьяна, вернулись с друзьями из Андорры 16 марта:

"Нас было пятеро - компания друзей. Были шесть дней в Андорре и день во Франции. Возвращались в Украину чартером Sky up 16 марта, вылет из Барселоны. В Андорре мы чувствовали себя безопасно в изолированном отеле, был почти пустым.

У нас был тур и турагентство почему-то решило, что мы должны поехать в аэропорт Барселоны в 9 утра. Поэтому мы были вынуждены сидеть в аэропорту около 7 часов. В то время Испания была третьей по количеству инфицированных в Европе. Никаких масок с собой у нас не было, туроператор не обеспечил.

По приезду в Украину нам измерили температуру - и все. Никаких смс я не получала. Никто не просил моих контактов, не проверял, где я и придерживаюсь ли самоизоляции. Это очень расстроило и напугало: из Испании прилетело большое количество людей, которое просто разъехалась автобусами, такси, Blablacarьамы. Мы ехали на такси, таксист рассказал, что весь день только и возит людей в и из аэропорта".

Алла Колбовская, вернулись 16 марта из Германии:

"Возвращались из Штутгарта. В самолете у нас проверили паспорта (граждане ли мы Украины; экипаж самолета сразу предупредили, что они не могут покидать борт, потому что они иностранцы). Измерили температуру.

Прилетели в понедельник. В пятницу получили сообщение от Минздрава, недавно мы прилетели из-за границы, где есть вспышки короны. Попросили самоизолироваться. Это все. Мы сознательно самоизолювались сразу по возвращению. Никаких звонков и проверки".

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что "вскоре" украинцы смогут въехать на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус: "Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса".

А 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.

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