Відтепер можна побачити майже у реальному часі, наскільки українські лікарні, визначені для лікування коронавірусу, забезпечені обладнанням, захистом лікарів та персоналом. Забезпеченість розрахована на 15 діб. Відбовідну систему відкритих даних оприлюднив уряд. Наразі є дані 229 медзакладів з визначених 242 опорних лікарень, у яких лікують хворих на СOVID-19.

Короткий зміст: готовність лікарень дуже різна, деякі забезпечені засобами індивідуального захисту лише на 20%, а обладнанням лише на 7,5%. У деяких випадках є повна забезпеченість обладнанням, але дуже слабкий захист самих лікарів.

Середній показник по країні: забезпечені обладнанням - 70%, захистом лікарів та персоналом - 57%, укомплектовані персоналом - 76%.

Але важливіше, як справи в областях, де вже є спалахи коронавірусу. LIGA.net вивчила дані областей, де зафіксовано більше 50 випадків COVID-19 (ми взяли дані за 8 квітня, оскільки на 9 квітня внесли інформацію лише 35 медзакладів).

Чернівецька область - 302 випадки

Дані внесли усі 10 лікарень. Обладнанням забезпечені у 64%, засобами захисту лікарів - майже 59%. Персоналом - майже 80%. Є 64 вільних апарати штучної вентиляції легенів.

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Обладнання по лікарнях області поділене не рівномірно. Десь, як в Сокирянській райлікарні - забезпеченість обладнанням на 93%, а десь - як в Кельменецькій райлікарні - тільки на 43%.

Такий же різнобій із захистом лікарів. Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня забезпечена засобами індивідуального захисту медиків на 82%, а Хотинська райлікарня - всього на 37%.

Київ - 300 випадків

Усі сім київських лікарень внесли свої дані. Столиця забезпечена обладнанням на 73% і лише на 58% - захистом медиків. Персоналом - на рівні 73%. Вільних - 133 апарати штучної вентиляції легенів.

Обладнанням найкраще забезпечені Олександрівська лікарня та міська клінічна N4 - на 90 і 91%. Найгірше - дитяча міська клінічна лікарня N1 та міський пологовий будинок N3 - на 66%.

Із захистом лікарів проблеми серйозніші. У четвертій лікарні медики забезпечені засобами індивідуального захисту лише на 20%. Найкраще захищений - пологовий будинок N5 - на 87%.

Івано-Франківська область - 218 випадків

Дані внесли усі 10 лікарень. Область забезпечена обладнанням на 78%, захистом медиків - лише на 43%. Є 54 вільних апарати штучної вентиляції легень. Найкраще забезпечені обладнанням Франківська центральна міська клінічна лікарня - 93% та Коломийська центральна райлікарня - 91%. Найгірше - Центральна райлікарня Надвірнянського району - на 53%.

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Із захистом лікарів проблеми серйозніші. Лікарня, яка обладнана найкраще, забезпечена лише на неповних 18% засобами індивідуального захисту медиків. Рівні захисту коливаються в межах 30-50%, найкраще медики захищені в обласній інфекційній лікарні - на 72%.

Тернопільська область - 169 випадків

Внесли дані усі 18 лікарень. Обладнанням забезпечені на 59%, засобами захисту медиків - на 50%. Є 84 вільних апарати штучної вентиляції легень.



Ситуація з обладнанням різниться кардинально - від 7 до 100%. Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань забезпечений обладнанням всього на 7,5%. Тоді як університетська лікарня і Почаївська райлікарня - на 100%.

Щодо захисту лікарів, ситуація теж різна. Козівська центральна райлікарня, у якої лише 15% потрібного обладнання, має всього 28% засобів індивідуального захисту для медиків. Найкраще медики захищені у Борщівській райлікарні - на 74%. У Монастириському районі, де зараз спалах COVID-19, забезпеченість обладнанням на рівні 70%, а захист медиків досі низький - 44%.

Київська область - 130 випадків

З 10 лікарень Київської області дані на 8 квітня внесли 4 заклади. У них забезпеченість обладнанням на рівні 63%, захистом лікарів - 60%. 26 вільни апаратів штучної вентиляції легень.

Якщо в Броварській центральній лікарні обладнанням забезпечені на 97%, то в обласній дитячій лікарні - на 33%, але найкраще із захистом лікарів (82%). Серед чотирьох лікарень, які надали свою інформацію, найгірша ситуація у Васильківській райлікарні: на 42% забезпечена обладнанням і на стільки ж - захистом лікарів.

Вінницька область - 102 випадки

Дані внесли усі лікарні. Область забезпечена обладнанням на майже 74%, і на майже 61% - захистом для медиків. Є 67 вільних апаратів штучної вентиляції легенів.



По області забезпечення значно різниться. Якщо в Тростянецькій райлікарні обладнання є на неповних 39%, то Вінницька та Козятинська центральні райлікарні забезпечені на 100%.

Із захистом лікарів - схожа ситуація. Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивно лікування має лише 39% від потрібного захисту медиків, тоді як у Калинівській райлікарні - 89%.

Черкаська область - 80 випадків

Дані внесли усі шість лікарень. Обладнанням вони забезпечені на майже 64%, захистом лікарів - на 75%. Є 24 вільних апарати штучної вентиляції легень.

З обладнанням ситуація різниться - від майже 49% забезпеченості у Черкаській міській інфекційній лікарні до 75% в Уманській міській лікарні.

Засобами індивідуального захисту в Умані забезпечені на 91%, тоді як в обласній лікарні медики захищені на 61%. В області критична ситуація з медиками. У двох лікарнях забезпеченість персоналом не дотягує до 40%.

Кіровоградська область - 78 випадків

Дані внесли усі п'ять лікарень. Забезпеченість обладнанням - найнижча по країні, неповних 46%. Трішки краща ситуація із захистом лікарів - 54%. Є 29 вільних апаратів штучної вентиляції легень.



У жодній лікарні забезпечення обладнанням не дотягує до 60%. У Добровеличівській та Маловисківській райлікарнях цей показник - 38%. Найкращий - у центральній міській лікарні Кіровограда - всього 55%.

Із засобами захисту лікарів ситуація не набагато краща. Найкраща ситуація - в обласній лікарні, 72%, найгірша - у Маловисківській лікарні, 38%. Там же найбільша проблема з персоналом, його лише 56% з потрібної кількості.

Рівненська область - 64 випадки

Усі п'ять лікарень внесли свої дані. Область забезпечена обладнанням на 67%, а захистом медиків - на 60%. Є 32 вільних апарати штучної вентиляції легенів.



Лікарня від лікарні обладнанням різниться. Якщо Костопільська райлікарня забезпечена лише на 25%, то Рокитнівська - на всі 100%.

Захист лікарів коливається від 43% у Сарненській райлікарні до 73% у Рокитнівській.

Львівська область - 61 випадок

Усі 10 лікарень Львівщини надали інформацію. Загалом вони забезпечені обладнанням на 65%, а захистом медиків - на 49%. Є 60 вільних апаратів штучної вентиляції легень.



Забезпеченість різна. Якщо в обласній інфекційній лікарні та 8-ій міській клінічній лікарні це 100% потрібного обладнання, то в Стебницькій лікарні - 42%.

Із захистом медиків ситуація гірша. В Яворівській райлікарні засобами індивідуального захисту забезпечені лише на 23%, обласній інфекційній - неповні 36%, у Стебницькій - на 38%. Найкраще захищений персонал 8-ої міської лікарні - 67%.

Сумська область - 56 випадків

Усі дев'ять лікарень області внесли дані. Вони забезпечені обладнанням на майже 80%, а захистом лікарів - на 86%. 58 апаратів штучної вентиляції легенів наразі вільні.

Три лікарні забезпечені обладнанням на 100%, хоча в обласному шкірно-венерологічному диспансері цей показник - лише 37%.

100% наявність обладнання ще не гарантує захисту лікарів. У Білопільській райлікарні потреба в засобах індивідуального захисту покрита лише на 28%. Найкраща ситуація в обласному перинатальному центрі - 75%.

Закарпатська область - 51 випадок

Усі п'ять лікарень області внесли свої дані. Вони забезпечені обладнанням на 74%, захистом лікарів - на 64%. Є 25 вільних апаратів штучної вентиляції легень.



Ситуація по лікарнях, як і всюди, різна. Якщо в центральній міській клінічній лікарні це 100% забезпеченості обладнанням, то в обласній інфекційній лікарні - всього 44%.

Захист лікарів коливається від 43% в обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака до 78% в обласній дитячій лікарні.

В області також є проблема з працівниками. Два заклади мають лише половину потрібного персоналу.

Якщо хочете глянути на те, скільки яких засобів захисту та обладнання є у конкретній лікарні чи області, радимо ознайомитися з картою медичного забезпечення.

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