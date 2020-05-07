Где мы сейчас

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине — 66,6 лет у мужчин и 76,7 лет у женщин. И это хуже, чем у всех западных соседей. Например, венгр в среднем проживет на четыре года дольше, чем украинец. Поляк — на шесть, жители Прибалтики — на пять лет.

Тридцать лет назад было по-другому: жители этих, как и большинства восточноевропейских стран, жили меньше либо столько же, как украинцы. Почему за годы независимости Украины все соседи нас обогнали, и украинцы в среднем «не доживут» 4-6 лет жизни (более 1500 дней), а по ряду показателей, как например, распространению туберкулеза, мы антирекордсмены Европы.

Основная причина — у них лучше система здравоохранения, а Украина лечится и умирает на развалинах не реформированной советской системы Семашко.

Изменить ситуацию должна была медицинская реформа, стартовавшая в 2017 году. Минздрав возлагал на нее большие надежды: к 2024 году прогнозировалось сокращение инфекционных заболеваний на 20%, сердечно-сосудистых заболеваний (у пациентов трудоспособного возраста) на 10%, повышение выявленных случаев ВИЧ, туберкулеза, гепатитов – на 20% и т. д.

В начале мая президент Зеленский и новое руководство Минздрава заявили о необходимости приостановить второй этап реформы, чтобы его «улучшить». Профильный министр Максим Степанов уже пообещал разработать новые стандарты медпомощи и «справедливые» тарифы для больниц на 2021 год. Чем это чревато?

LIGA.net несколько месяцев собирала данные об украинской медицине. И это очень грустное совпадение, что выход пришелся на время, когда реформа под атакой. Ниже самые важные данные о здоровье украинцев, которые красноречивее слов убеждают: так продолжаться не может*.

Вопрос жизни и смерти

71,76 средняя продолжительность жизни 2018 Детальнее 177 детей на 1000 рожденных погибло до 1 года 2019 Детальнее 587 665 смертность 2018 Детальнее

Провал украинской системы здравоохранения можно иллюстрировать почти любой цифрой медицинской статистики. Например, в 1990 году у нас было 589,03 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 000 жителей, а в 2015 году – 634,59. Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний за это же время увеличилась с 11,78 до 21,67 смертей на 100 000 населения.

Один из важных – показатель материнской смертности в расчете на 100 000 населения – в Украине составляет 24. В соседней Польше – 3, Чехии – 4, Великобритании – 9, Франции – 8, Испании – 5.

Есть только один показатель, который разительно улучшился за годы независимости, — младенческой смертности. В 2016 году он составлял 7,51 на 1000 живорожденных детей. Это вдвое ниже, чем в 1994 году. Но все еще выше среднеевропейского показателя (менее пяти на 1000 родившихся).

От чего умирают украинцы, 2019

Болевые точки: как лечатся и что лечат украинцы?

7 902 181 человек лечилось в стационаре 2019 Детальнее 2 027 951 операций в стационаре 2019 Детальнее 10 дней в среднем проводит украинец в стационаре 2019 Детальнее

Сколько раз за год украинцы посещают докторов - точно не знает никто. Центр медстатистики при МОЗ оперирует цифрой в 262,4 млн (но они признают, что это приблизительная оценка). Если довериться этим данным, каждый украинец был у врача шесть раз. Примерно столько же в Литве (6,1) и Польше (7,6).

Для здоровья, конечно, важно не общее число посещений, а количество профилактических осмотров. Это один из акцентов реформы здравоохранения. На примере Полтавской области, где собирали эту статистику, можно говорить об отсутствии такой привычки у украинцев. Максимум 4,5% жителей приходят на профилактический осмотр.

В украинских больницах за минувший год лечились в стационаре 7,9 млн украинцев. Это 21% населения. В среднем соотечественники проводят там 10 дней. Это много, например, в Польше и Латвии проводят в больнице в среднем по шесть дней, в Венгрии — пять. У этой статистики есть и обратная сторона. Более чем в 30% случаев украинские пациенты не нуждались в госпитализации (согласно отчету USAID и Health, Finance & Governance (HFG), где было проанализировано 158 больниц во Львовской, Полтавской областях и Одессе).

12,3% украинцев переболело ОРВИ за сезон 2020 Детальнее 71 человек погиб от ОРВИ 2020 Детальнее 82% выполнено плановых прививок 2019 Детальнее

Самое распространенное заболевание, с которым борются украинцы в стационарах и на дому — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). В прошлом году ею переболело 6 млн украинцев. От гриппа за сезон 2019-2020 умер 71 человек. Тревожные цифры с заболеваемостью корью — 57 000 человек за 2019 год. Это очень много — во всем ЕС было зафиксировано 13 200 случаев заболевания корью в прошлом году.

239 956 болеет ВИЧ 2019 46 987 болеют СПИДом 2019 20 643 выявленных больных туберкулезом 2019

Общее количество выявленных больных с ВИЧ — 240 000 человек, со СПИДом (последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, как правило, развивается при отсутствии адекватного и своевременного лечения) — 47 000, туберкулезом — 25 000. «Прирост» больных ВИЧ и СПИД за последние два года пошел на небольшой спад, а туберкулез «падает» уже на протяжении 12 лет.

Кто нам доктор

По статистике Минздрава, в Украине 1200 государственных и коммунальных клиник и свыше 154 000 врачей (сюда не входят стоматологи и врачи частных клиник).

154 265 врачей 2019 Детальнее 1 220 больниц 2019 Детальнее 133,8 млрд финансирование медицины 2020 Детальнее

Количество — неочевидное преимущество. Например, Польша, которая опережает Украину по большинству показателей, указывающих на здоровье нации, уступает по числу врачей и больниц. В 2017 году там работало чуть больше 1000 клиник и приблизительно 149 000 врачей на 38 млн жителей.

На проблемы с качеством медуслуг также указывают данные, предоставленные Лига.net Офисом Генпрокурора: за последние пять лет число уголовных производств по статье 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником) выросло на четверть: с 758 в 2015 году до 965 в 2019 году. Ежегодно в суд идут от двух до четырех десятков таких дел.

Почему нужна реформа

Деньги

Качественная медицина дорого обходится любому государству. ВООЗ рекомендует странам тратить на здравоохранение не менее 5% ВВП. В 2019 году Украина расходовала 3,2% ВВП на медицину (133,8 млрд грн). Для сравнения, прошлогоднее финансирование медицины в Польше составило 6,2% ВВП, Словакии — 6,7%, Латвии — 5,8%. Но если прибавить к государственным расходам деньги, которые украинцы тратят на медицину, то получится не меньше 7%. Каждый четвертый пациент стационара платил врачу «в конверте», а 67% — платили благотворительному фонду медучреждения или через кассу. У такой “системы” финансирования есть большой недостаток — серьезная болезнь буквально банкротит пациентов и их семьи, каждый шестой заболевший не справляется с финансовой нагрузкой.

До этого года бюджетные деньги фактически шли на поддержание инфраструктуры (больницы получали финансирование в привязке от койко-мест), а не на восстановление здоровья людей.

О неэффективности такой системы говорят, например, расходы на госпитализацию. Так, стоимость лечения больного с острой респираторной инфекцией верхних дыхательных органов может возрастать в четыре раза, зависимо от места лечения — в районной или областной больнице. А ишемической болезни сердца — в восемь раз.

В результате первого и второго этапа медреформы, все изменилось: клиники получают финансирование через Национальную службу здоровья Украины согласно установленным тарифам и по принципу “деньги за пациентом” — то есть, платится за лечение каждого пациента. И чем их больше, тем больше сумма финансирования. Логика простая — в больницах, которые предоставляют качественные услуги, пациентов будет больше.

Так, больше половины медучреждений (954 из 1681 подписавших договор с НСЗУ по состоянию на 30.04.2020) в этом году получат бОльше денег, чем годом ранее. Например, Одесский областной онкодиспансер в 2020 году получит от НСЗУ 260 млн грн, в то время как прошлогодняя субвенция едва превысила 50 миллионов. Ровенский областной противоопухолевый центр вместо прошлогодних 27 млн гривень должен быть профинансирован на 72 миллиона.

В целом, бюджет НСЗУ в 2020 году составил 72 млрд гривень. За эти деньги финансируется «Программа медицинских гарантий», иными словами, бесплатная медицина в Украине.

Коррупция

Суммы, выделяемые государством на закупку лекарств, с начала нулевых выросли приблизительно в 150 раз — с 60,8 млн гривень в 2003 году до 9,77 млрд гривень в 2020 году. За это время на медпрепараты в общей сложности будет потрачено более 44 миллиардов гривень.

Такие деньги - большой соблазн для коррумпированных чиновников. Если отталкиваться от анализа Счетной палаты, до 2015 года на закупках лекарств Минздрав переплачивал до 40%. В деньгах это свыше двух миллиардов (см. график).

Если бы так продолжалось до сих пор, то общая переплата могла бы превысить 17 миллиардов. Однако пять лет назад, чтобы убрать коррупцию на закупках медпрепаратов, Минздрав отдал эту функцию международным структурам: Программе развития ООН в Украине (ПРООН), UNICEF и компании Crown Agents. Эффект иллюстрируют такие цифры: только ПРООН сэкономила на закупках свыше 1,7 млрд гривен. Некоторые препараты стали закупаться в 26 раз дешевле, чем это было до 2015 года.

Закупка через международные организации было временным решением, постепенно эти полномочия должны полностью перейти к ГП "Медицинские закупки Украины", созданной в 2018 году (входит в структуру МОЗа, но ведет независимую операционную деятельность).

В 2020 году международные специализированные организации закупят лекарств на сумму свыше трех миллиардов гривень, госпредприятие — на шесть миллиардов.

Правда, эта часть реформы также оказалась под угрозой: как писала Лига.net, руководство МОЗа предпринимает попытки вернуть себе функцию закупок лекарств. На кону — почти десять миллиардов.

Эффект

Медреформа — это об эффективном использовании скудных ресурсов. Но конечная цель — увеличить среднюю продолжительность жизни и количество лет полноценной жизни украинцев.

Конечно, спустя месяц после старта второго этапа медреформы судить о ее результатах рано. Однако первые выводы можно сделать, посмотрев на результаты пилотного проекта реформы госпитального сектора в Полтавской области, который длился с 1 апреля по 31 декабря 2019 года. Они показывают, что изменения идут на пользу системе здравоохранения и пациентам.



Сокращение врачей, которым сейчас пугают противники реформы, действительно произошло, но в первую очередь, за счет стоматологов. Они переходят в частный сектор.

Сокращение времени пребывания в стационаре — один из важных показателей и в пилоте Полтавской области этот показатель упал до 8,7 дней.

Сложность пролеченных случаев выросла на 30% при меньшем сроке госпитализации. Это говорит о том, что медучреждения начали бороться за пациента и берутся за более сложные клинические случаи.

Украина опоздала на три десятилетия с ремонтом системы здравоохранения, за это время почти все наши соседи сделали свои медреформы. В итоге, украинцы чаще серьезно болеют и раньше умирают. При этом в стране есть сильное врачебное и фармакологическое лобби за сохранение статуса кво, чтобы все оставалось как прежде. Сейчас лобби побеждает - продолжение медреформы, начавшейся три года назад, под большим вопросом. Одна из причин - противники изменений умело используют цифры для манипулирования общественным мнением. Нашей задачей было собрать сухую статистику и подать ее вам в удобном виде. Выводы — за вами.

* Статистика сферы украинского здравоохранения очень плохого качества. Что с ними не так описывала экс-глава Минздрава Уляна Супрун: во время эпидемии кори ей приходилось то упрашивать, то угрожать регионам, чтобы получать реалистичные цифры по эпидемиологической ситуации. На местах цифры корректируют так, чтобы не выглядеть хуже других, не терять финансирование из центра. Мы использовали данные как МОЗа, так и Национальной службы здоровья и международных организаций. Из-за этого возможны несовпадения. Проект подготовлен при поддержке:

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