дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии

Индия пытается балансировать между силами отталкивания, которые превалируют на мировой арене

Пока в Вашингтоне глава первой экономики мира пытается найти путь к прекращению едва ли не самой брутальной войны XXI века, вторая, третья и четвертая экономики готовятся к новому политическому сезону.

Плохая новость заключается в том, что мы находимся еще только в начале установления устойчивого, длительного и справедливого мира в Украине.

Хорошая – что очертания нового мирового порядка обещают стать более четкими уже в ближайшее время и мы, как кажется, оказываемся на правильной его стороне.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net